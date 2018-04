Playstation VR 2018 | tutti i nuovi giochi in anteprima

Playstation 5 difficilmente arriverà nel 2018 - più probabile il 2020 : Secondo Michael Pachter, riporta WCCFtech, PlayStation 5 difficilmente farà capolino sul palco di una qualche conferenza Sony quest'anno. L'analista si riferisce ad una serie di rumor che volevano la console venisse lanciata addirittura entro l'anno, finestra di lancio, questa, estremamente improbabile per svariati motivi, e anche Pachter concorda.Secondo l'analista il successore di PS4 uscirà molto probabilmente nel 2020, anche se un possibile ...

Playstation VR Showcase 2018 - prova : Londra - La VR non è morta, viva la VR! Forse Sony non ha mai pronunciato queste parole, ma le sue azioni sembrano proprio voler dire questo. Da una parte, infatti, abbiamo il taglio di prezzo del visore e dall'altra la presentazione di una lineup variegata che va ad affiancarsi agli oltre 300 contenuti già disponibili sul PlayStation Store. Una mossa aggressiva, che però dovrebbe spingere il visore di Sony a consolidare la posizione di ...

Previsioni giochi gratis Playstation Plus di Aprile 2018 - cosa bolle in pentola? : Un momento sempre importante quello che porta all'uscita dei giochi gratis Playstation Plus, con gli utenti in possesso di console targate Sony che guardano con assoluto interesse alle mosse del colosso nipponico. Dopo alcuni mesi che non hanno fatti gridare al miracolo – sebbene le produzioni videoludiche date in regalo non fossero proprio da buttare – l'ultimo appuntamento con i titoli inseriti nella Instant Game Colletcion per il mese di ...

Prezzo giù su Playstation Store per centinaia di giochi coi Saldi di Pasqua 2018 : Buone notizie in arrivo per tutti i possessori di PlayStation. Con l’avvicinarsi della Pasqua sul PlayStation Store arrivano i Saldi. A partire dal 21 marzo e fino al 5 aprile 2018 infatti sarà possibile acquistare i giochi scontati fino al 66%. La notizia dei Saldi di Pasqua era molto attesa dagli utenti che adesso sono curiosi di scoprire quali sono i titoli in promozione. Prima di tutto però è necessario sottolineare che le buone notizie ...

Playstation : ecco quali saranno le demo che potremo vedere al GDC 2018 : La Game Developers Conference si fa sempre più vicina, mancano infatti poche settimane all'evento che riunirà l'industria del videogioco all'insegna di un weekend dedito allo sviluppo, condivisione di idee e molto altro ancora.In un posto sul blog di PlayStation, riporta Dualshockers, Sony ha rivelato nel dettaglio tutto quello che metterà a disposizione in occasione della GDC 2018. Vi saranno una quantità di demo tecniche di svariati giochi ma ...

Cerignola - candidato M5s Antonio Tasso condannato/ Elezioni 2018 : “Truccava Playstation e vendeva cd falsi” : Cerignola, candidato M5s Antonio Tasso condannato. Elezioni 2018: “Truccava le playstation e vendeva cd falsi”, l'accusa del rivale Michele Bordo. La replica del candidato pentastellato(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:40:00 GMT)

La line up Playstation Plus di marzo 2018 sarà la migliore di sempre : Ogni fine mese, la curiosità degli utenti Sony - e, in particolare, di quelli abbonati al servizio Playstation Plus - si accende ed è rivolta principalmente alla prossima lune up che, all'inizio del mese successivo, verrà proposta per la Instant Game Collection per le varie piattaforme Playstation 4, Playstation 3 e Playstation Vita. Nel corso dei primi anni su PS4 i giochi gratis validi per chi ha effettuato la sottoscrizione al servizio hanno ...

Playstation Plus : ecco i giochi di febbraio 2018 : Sony rivela cosa il PlayStation Plus ha in serbo per i suoi giocatori, riporta Dualshockers.Possiamo dunque vedere di seguito la nuova linea di titoli che potremo giocare per il mese di febbraio, a patto di essere membri del PS Plus: Oltre a tutto ciò vale la pena ricordare che StarBlood Arena rimarrà disponibile per tutti gli abbonati fino al 6 marzo per PS VR.Read more…