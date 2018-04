Pesca col padre nel fiume ma cade in acqua | bimbo di 4 anni muore insieme al genitore

Isola - Pesca miracolosa di Amaurys ma Rosa non cede : "Io non mangio" : Il ritono di Elena e Rosa a Playa Dos ha fatto saltare dalla gioia solo Francesca Cipriani. L'ex pupa è l'unica ad aver riabbracciato le due, confinate nelle scorse settimane sull'Isola che non...

Isola - Pesca pericolosa per Amaurys : faccia a faccia con un barracuda : "Non mi vergogno di dire che ho provato paura in quello che è il mio habitat: l'acqua". Amaurys Perez, concorrente dell'Isola dei...

Pescara - fiaccolata per Alessandro Neri : "Chiediamo verità" : Pescara, fiaccolata per Alessandro Neri: "Chiediamo verità" Un centinaio di persone ha sfilato sotto la pioggia, in prima fila la madre del 29enne di Spoltore: "Non voglio né omertà, né menefreghismo". Le indagini proseguono: analizzato il pc del giovane Parole chiave: ...

Calcio a 5. Iannascoli : 'Scommesse anomale sul Pescara' : A dare il via a un'indagine che torna a scuotere il mondo del futsal durante la festa della final eight di coppa Italia in corso a Pesaro è una denuncia presentata dal presidente del Delfino, Danilo ...

Ue : Salvini - o a Bruxelles ci ascoltano su agricoltura e Pesca o dazi : Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “Sull’agricoltura e sulla pesca o a Bruxelles ci danno ragione oppure difendiamo con le unghie, con i denti e con i dazi i frutti del nostro mare e della nostra terra”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno, in Calabria. L'articolo Ue: Salvini, o a Bruxelles ci ascoltano su agricoltura e pesca o dazi sembra essere il primo su Meteo Web.

Omicidio Pescara - la madre di Alessandro : "Non abbiamo sete di vendetta - aiutatemi a trovare il colpevole" : La madre del 29enne ucciso a Pescara lancia un appello al termine della messa per il figlio: "Vi chiedo di aiutarmi a trovare chi ha fatto questo. Non ho sete...

Volotea - nuovo collegamento tra Catania e Pescara : due voli a settimana : Leggo . Tra Catania e Pescara , a partitre dal 31 maggio, ci sarà un nuovo collegamento Volotea . Il volo avrà due frequenze settimanali. 'Volotea atterrerà per la prima volta a Pescara e siamo ...

Serie B - Bari-Spezia 1-1 : Forte illude. Colpo Carpi a Pescara : BARI - Risultati a sorpresa nei recuperi della settima giornata di ritorno di Serie B. Martedì amaro per il Pescara , un po' meno per il Bari . Il Carpi , infatti, sbanca l'Adriatico con il punteggio ...

Pescara - tre piste per il delitto di Alessandro Neri. Autopsia conferma : anche un colpo alla testa : Una vera e propria esecuzione per un delitto ancora misterioso anche se le indagini per l'omicidio di Alessandro Neri condotte dai carabinieri del comando provinciale di Pescara sembrano aver ...

