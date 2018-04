Perchè il sito Butac it è stato Oscurato?

Perché hanno chiuso Bufale un tanto al chilo (BUTAC) - come seguire ancora sito sui social : Nella mattinata di oggi 6 aprile il noto sito Bufale un tanto al chilo , alias BUTAC, è stato chiuso o meglio sottoposto a sequestro preventivo da parte della procura di Bologna. Un'operazione in parte inaspettata: il sito noto per la sua attività di smascheramento di fake news e di di truffe ai danni dei cittadini italiani è di fatto irraggiungibile da qualche ora e sui social non mancano le proteste contro la decisione non certo di poco conto ...

Perché il voto del Sud potrebbe pesare di più sull'esito elettorale finale : Dai dati di affluenza parziali delle 12 emerge una partecipazione che si preannuncia in netto calo rispetto a quella di 5 anni fa. Non è una sorpresa: molti analisti indicavano come molto probabile un calo dell’affluenza, e almeno per ora questa previsione non è stata smentita. Secondo la proiezione di Quorum/YouTrend, il dato nazionale delle 12 (19,43% degli aventi diritto) restituisce come “proiezione” un dato ...