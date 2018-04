Perché hanno chiuso Bufale un tanto al chilo BUTAC | come seguire ancora sito sui social

“Gravissimo”. Isola dei famosi choc. Dopo l’abbandono improvviso di Franco Terlizzi - il pubblico ha iniziato a dubitare della sincerità di Alessia Marcuzzi. Ora - come una doccia gelida - viene svelato in diretta il vero motivo per cui l’ex pugile se ne è andato. Perché l’hanno tenuto segreto? : Una nuova voce “pesante” sull’Isola dei famosi torna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva ...

Le donne hanno più sonno degli uomini?/ Ecco perchè devono dormire 20 minuti di più : Le donne hanno più sonno degli uomini? La National Sleep Foundation negli Stati Uniti ha portato avanti uno studio che sottolinea come abbiano bisogno di venti minuti in più di sonno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:37:00 GMT)

“Ecco Perché lo hanno ammazzato”. Alberto Villani - l’indiscrezione choc : Nuova puntata sul caso Alberto Villani, il broker italiano residente a Pavia trovato cadavere nei giorni scorsi in Messico dopo la denuncia della fidanzata. Una storia dalle tinte molte fosche che si arricchisce di dettagli sui quali sta cercando di fare luce la magistratura. A quanto si apprende infatti, Villani sarebbe stato coinvolto in alcuni affari illeciti. È quanto sostiene l’ufficio del procuratore dello Stato di Morelos in un ...

Caro Salvini - ecco Perché i cambiamenti climatici hanno a che fare con le migrazioni : (Foto: Michael S. Yamashita/Getty Images) Lo scorso lunedì 19 marzo la Banca mondiale ha pubblicato un lungo rapporto dal titolo Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, dedicato al complesso tema delle migrazioni indotte dai cambiamenti climatici. Il documento, che avevamo già commentato qui su Wired e che è scaricabile da qui in formato pdf (il file pesa oltre 63MB), è la sintesi raccontata in più di 200 pagine della situazione ...

#ioleggoPerché : Pisa University Press tra gli editori che hanno donato libri alle scuole : Una pioggia di libri sono in arrivo entro fine mese nelle biblioteche scolastiche di tutte Italia. La Pisa University Press è uno dei 31 editori che hanno aderito a #ioleggoperché, un’iniziativa dell’Associazione Italiana editori (AIE), e donato alcune migliaia di propri volumi alle scuole. In particolare la casa editrice dell’Università di Pisa ha regalato 2000 copie di “Cani e bambini. Istruzioni per l’uso”, un prontuario di etologia domestica ...

Stefano Massini e l’incredibile storia di Steven Bradbury : “Alle volte sai che hai vinto solo Perché hanno perso gli altri” : Un altro racconto di Stefano Massini a Piazzapulita su La7. Giovedì 22 marzo lo scrittore ha raccontato la storia di Steven Bradbury, pattinatore australiano incredibilmente sfortunato che rocambolescamente nel 2002 ha vinto un oro alle Olimpiadi di Salt Lake City. La sua parabola ci insegna due cose “che alla volte quando vinci ti dovresti dire la verità: che hai vinto perché hanno perso gli altri” e anche che “noi viviamo in una società molto ...

Boati in Lombardia - il colonnello dell’Aeronautica Militare : ecco come si è svolto l’intervento dei nostri aerei e Perché hanno infranto la barriera del suono : 1/10 ...

Bossi : “Salvini non troverà un accordo con Di Maio Perché sono uguali - hanno le mani bucate” : Umberto Bossi è convinto che Matteo Salvini e Luigi Di Maio non riusciranno a trovare un accordo per formare un governo perché "sono uguali, hanno le mani bucate. Invece i soldi prima li fai e poi li spendi", afferma il senatore leghista.Continua a leggere

Perché i serial killer hanno tutti lo stesso tipo di occhiali : È stata la cronaca nera, con la sua ossessione per i dettagli, a contribuire alla feticizzazione dell'accessorio. Tra gli esempi più controversi c'è anche l'assassino dello Zodiaco, di cui esistono ...

“Perché l’hanno uccisa”. L’agghiacciante verità su Mariam Moustafa. Si stringe il cerchio sull’italiana morta dopo il feroce pestaggio delle bulle : La Procura di Roma vuole vederci chiaro sulla morte di Mariam Moustafa, la ragazza italiana di origini egiziane picchiata da un gruppo di ragazze e deceduta dopo tre settimane di coma a Nottingham. É stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di omicidio, ed è stato affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco. Intanto sui motivi dell’omicidio si fa sempre più accreditata una tesi: Mariam Moustafa potrebbe essere ...

Perché i russi hanno dato a Putin il più forte mandato di sempre : ... Aleksei Navalny - escluso dalla corsa presidenziale per problemi con la giustizia, a suo dire creati appositamente per tenerlo lontano dalla politica - aveva sfidato Putin. Navalny aveva chiesto ai ...

“Perché ho fatto questa strage”. Giussano - la ‘confessione’ di ”Baffo”. Nella lettera d’addio trovata dai carabinieri - un misto di deliri e scuse : i motivi che hanno spinto Alessandro Turati a compiere l’omicidio-suicidio : Le ha uccise nel sonno, forse non si sono accorte neppure di quello che stava accadendo. Il mistero di Paina di Giussano (Monza e Brianza) è stato risolto in pochi minuti grazie alla lettera d’addio lasciata sul pavimento dell’appartamento. Le forze dell’ordine entrano in casa dopo aver ricevuto una segnalazione e trovano tre corpi. Due donne e un ragazzo: Monica Cesano (58 anni) Paola Partavicini (88 anni) ...

Perché hanno sequestrato il centro polifunzionale di Norcia? : Era stato costruito grazie a una raccolta fondi organizzata dal Corriere e da La7 e la firma sul progetto era quella dell'architetto Stefano Boeri. Ora sul centro polivalente di Norcia, realizzato ...

