Perché dobbiamo essere giudicati per il nostro aspetto?

(Di venerdì 6 aprile 2018) «Non sono incinta, sono semplicemente grassa», ha risposto Drew Barrymore a una fan che le chiedeva se fosse in attesa del terzo figlio. L’episodio è stato raccontato pochi giorni fa dall’attrice e si unisce a decine altri che stigmatizzano l’grassi. È successo a una coppia di sposi americani di fare causa alla fotografa delle loro nozze, con photoshop li aveva smagriti e loro non erano d’accordo. Si chiama body shaming la tendenza per cui una persona viene giudicata esclusivamente per il suofisico. Non è fenomeno nuovo. L’anno scorso la francese Gabrielle Deydier, 37 anni e 140 chili per un metro e 53 di altezza, ha pubblicato On ne naît pas grosse, Non si nasce grasse, raccontando la sua storia di esclusioneobesa. Gli sguardi curiosi nel carrello al supermercato, le persone che non si vogliono sedere accanto a lei in treno, il dentista che teme per la sua ...