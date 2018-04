Perché Cassa depositi e prestiti ha comprato il 5% di Tim

Italiano morto a Istanbul - media turchi : “Colpito da infarto - cranio fracassato Perché è caduto sugli scogli” : Ha avuto un infarto ed è caduto sugli scogli dove si è fracassato il cranio. Infine è stato trascinato dalla corrente in mare. E’ così, secondo la stampa turca, che è morto Alessandro Fiori, il manager originario di Soncino (Cremona) il cui cadavere è stato ritrovato venerdì. Era partito per la metropoli turca il 12 marzo e due giorni dopo di lui non si era saputo più nulla. Il suo cadavere è stato visto da alcuni passanti in acqua, nei ...

Marco Baldini assolto nel processo per ricettazione. Fece incassare un assegno a un’amica Perché protestato per debiti : Il presentatore tv Marco Baldini è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato” nel processo che lo vedeva imputato con l’accusa di ricettazione per un assegno bancario sospetto. La sentenza è stata emessa dalla VII sezione penale di Roma che hanno fatto cadere ogni accusa contro il dj, noto per alcune trasmissioni in radio con Fiorello. Baldini ha raccontato in molte circostanze come la passione per il gioco ...

Cassazione : no al risarcimento per il vaccino letale Perché i medici erano ignoranti : Cassazione: no al risarcimento per il vaccino letale perché i medici erano ignoranti – Si è conclusa nel peggiore dei modi la lunga vicenda dei... L'articolo Cassazione: no al risarcimento per il vaccino letale perché i medici erano ignoranti proviene da Roma Daily News.

Perché una pasticceria ha scelto per prima in Italia la cassa telematica : Mascherpa, specializzata in tiramisù, è il primo esercizio del Belpaese a essersi dotato di un registratore di cassa che invia in digitale i dati al Fisco

Perché una pasticceria ha scelto per prima in Italia la cassa telematica : Mascherpa è specializzata in tiramisù (foto: Mascherpa) Come nelle migliori tradizioni, alla base c’è una ricetta di famiglia. Che poi è stata riadattata, Perché “fare il tiramisù a casa è un conto”, poi produrne in gran quantità per i clienti è un altro. Lo scorso anno a Milano ha aperto Mascherpa tiramisú + coffee. Idea di Giuseppe Loiero, 30enne con esperienze nel mondo del food retail, e di sua mamma Giovanna, casalinga, che si è messa ...