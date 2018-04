“Per te” Giovanni | 5 anni | commuove l’Italia La mamma è malata di tumore al seno | il

Droga - Trump : “Per spacciatori e trafficanti possibile anche la pena di morte” : Droga, Trump: “Per spacciatori e trafficanti possibile anche la pena di morte” Droga, Trump: “Per spacciatori e trafficanti possibile anche la pena di morte” Continua a leggere L'articolo Droga, Trump: “Per spacciatori e trafficanti possibile anche la pena di morte” proviene da NewsGo.

"Pertini – Il Combattente", la storia del Presidente più amato dagli italiani Tratto dal libro "Il Combattente– Come si diventa Pertini", scritto da Giancarlo De Cataldo arriva nelle sale il 15 marzo. Guarda la clip in esclusiva

Elezioni - Martina (Pd) : "Per noi sconfitta chiara ed evidente" : "Per noi si tratta di una sconfitta molto evidente molto chiara e molto netta. Si profila un dato per noi al di sotto delle aspettative". Alle ore 3 del mattino sono queste le poche parole che il vicesegretario del Partito Democratico Maurizio Martina rilascia in sala stampa in compagnia del Presidente dem Matteo Orfini e di Lorenzo Guerini. "Valutazioni più compiute le farà il segretario Renzi domani mattina o in ...

Morte Astori - parla Tommasi : “Per la prima volta ci si ferma per rispetto della morte” : Morte Astori – Il presidente dell’Aic Damiano Tommasi, ha chiesto ed ottenuto il rinvio dell’intera giornata di Serie A dopo aver appreso la notizia tragica della Morte di Davide Astori. Lo stesso Tommasi, parlando a Radio Uno, ha espresso cordoglio ed ha spiegato il motivo del rinvio di tutte le gare. “È la prima volta che ci si ferma per rispetto della Morte. Dispiace tanto, le parole ovviamente non sono molte, sicuramente ...

FOLCO QUILICI/ Morto il grande documentarista - il ricordo del sindaco di Ficulle : “Persona affascinante” : FOLCO QUILICI: il grande documentarista ferrarese è Morto all'età di 87 anni. Una vita straordinaria, in giro per il mondo, ha portato le bellezze del Pianeta nel soggiorno di casa.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 15:32:00 GMT)

San Valentino - l’altra faccia della festa degli innamorati : “Per molti non è una giornata di gioia - anzi è destabilizzante” : «San Valentino? Per molti non è una giornata di gioia, anzi è destabilizzante». A svelare l’altra faccia della festa degli innamorati è lo psicologo e psicoterapeuta Diego De Luca. «La ragione del malessere che diverse persone sentono con l’approssimarsi di San Valentino – aggiunge – è legata ad una vera e propria sindrome, la “filofobia. Si tratta dell’angoscia che alcuni provano all’idea di innamorarsi e intraprendere una relazione duratura. ...

Guido Bertolaso assolto “Perchè il fatto non sussiste” : dopo anni di fango - adesso in tanti dovranno chiedere scusa : Il processo per la ‘cricca’ degli appalti del mai avvenuto G8 della Maddalena ha portato a quattro condanne e una dozzina di assoluzioni. Quelli che sono stati riconosciuti colpevoli sono l’ex presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo Balducci, che ha preso 6 anni e sei mesi; l’imprenditore Diego Anemone, 6 anni; l’ex provveditore ai lavori pubblici della Toscana, Fabio De Santis, 4 anni e sei ...