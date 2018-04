Per ora è improbabile che condizioni finanziarie più difficili causino danni all' economia

Inter - Per il fair play finanziario servirà ancora il pareggio di bilancio : La Uefa a breve controllerà il lavoro dell'Inter in tema di fair play finanziario, ma ancora per questa stagione servirà il pareggio di bilancio

Pd - Orlando vs Renzi/ "Lasci lavorare Martina o ritiri dimissioni" : l'ex segretario opta Per la linea dura : Pd, Orlando vs Renzi: dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo acque agitate in casa dem. Il Ministro della Giustizia difende Martina, l'ex segretario opta per la linea dura(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:05:00 GMT)

Nuovi controlli Per entrare negli States : ora serve il nickname dei social : entrare nel paese della Grande Mela, delle pianure sconfinate e dell’Old Wild West non è mai stata cosa semplice. Ora, il processo sembra non solo complicarsi ulteriormente, ma anche farsi sempre meno discreto e rispettoso della privacy. Dopo lo scandalo Facebook in cui si è visto implicato, Donald Trump torna a far parlare di sé sempre nell’ambito dei social network. Venerdì, l’amministrazione Trump avrebbe infatti dichiarato la sua nuova ...

Astronomia : la NASA al lavoro sulle Marsbees - api robot Per esplorare Marte : Due team di ricercatori della NASA stanno lavorando per progettare api robotiche in grado di volare su Marte. Il progetto è ancora alle prime fasi, ma l’idea è quella di sostituire i moderni rover – che sono lenti, voluminosi e molto costosi – con sciami di micro-robot veloci e ricoperti di sensori, in grado di coprire molto più territorio ad un costo relativamente basso. Chiamate Marsbees (letteralmente “api di Marte”), i piccoli robot hanno le ...

“Francesco Monte? Io so”. Isola dei Famosi - Lele Mora ‘canta’ su tutto. Dal canna-gate ai trucchi del reality fino al ‘capitolo Alessia Marcuzzi’. Che non ne esce Per niente bene : Isola dei Famosi nel mirino di Striscia la Notizia, ancora. Ma stavolta a parlare, o meglio a dare fuoco alle polveri, è un volto notissimo del mondo dello spettacolo che, oltretutto, ha dei ‘precedenti’ con il reality che mette alla prova i vip in Honduras, tra natura selvaggia, prove fisiche e stenti. Prima frecciatina, arrivata durante l’intervista rilasciata a Valerio Staffelli e mandata in onda durante ...

Simona Ventura : “Mi hanno messo i bastoni tra le ruote Per non farmi lavorare - ma ora sono qui” : “C’è chi mi ha messo i bastoni fra le ruote persino professionalmente, seminando calunnie e cattiverie col solo scopo di non farmi lavorare, non è stato affatto semplice capirlo e riemergere in qualche modo, ma ora sono qui, pronta a ripartire a testa bassa”. E’ una Simona Ventura che ha voglia di sfogarsi, quella che si racconta a Oggi alla vigilia del suo debutto ad Amici, talent di Canale5 nel quale SuperSimo sarà membro ...

“Ami ancora Fabrizio?”. Frizzi - parla Rita Dalla Chiesa. La conduttrice è stata aspramente criticata Per il suo ‘presenzialismo’ riguardo alla scomparsa dell’ex marito. Adesso è arrivato il momento della verità : pubblico in silenzio : La morte di Fabrizio Frizzi oltre ad avere scosso moltissimo l’opinione pubblica ha creato anche un polverone riguardo alla sua vita privata. In particolare nell’occhio del ciclone è finita Rita Dalla Chiesa che è stata accusata di un eccessivo presenzialismo rispetto al silenzio discreto della moglie Carlotta Mantovan. L’ex del conduttore ha sempre dichiarato di avere mantenuto nel corso del tempo un rapporto speciale con Frizzi e che ...

Banche Per Visco sono da migliorare le regole di attuazione del Bail in : ... attraverso la distruzione della fiducia e il contagio al resto del sistema e all'economia reale". "Il diavolo è nei dettagli", ha aggiunto Visco, ribadendo l'esigenza di maggiori margini per quanto ...

Riforma pensioni/ Inps - dal 2019 i nuovi requisiti - anche Per i lavoratori precoci (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 6 aprile. Inps, i nuovi requisiti dal 2019 anche per i lavoratori precoci. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:44:00 GMT)

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto saPere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : arrestato in Calabria Giuseppe Pelle - figlio del suPerboss dell’Ndrangheta : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: arrestato in Calabria Giuseppe Pelle, figlio del superboss dell'Ndrangheta Antonio. E' stato ritrovato in una casa/bunker in provincia di Reggio(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Ancora problemi Per Fabrizio Corona : Fabrizio Corona ex re dei paparazzi dopo l'uscita dal carcere ha l'obbligo di seguire una terapia per disintosicarsi dalla dipendenza psicologica da cocaina, può uscire di casa solo di giorno, con orari stabiliti dalle 7 e le 20,30. Fabrizio Corona L'ex re dei paparazzi torna a far parlare di sé, nel 2015 con l'affidamento in prova era tornato a casa a Milano, in luglio era stato ammonito ed erano state messe alcune restrizioni dovute a una ...

“Sta male”. Isola - un altro naufrago se ne va. Doveva essere un abbandono momentaneo - (Per “approfonditi controlli medici”) ma ancora non si parla di un suo rientro. È grave? La preoccupazione dei vip cresce di ora in ora : Mai edizione de L’Isola dei famosi fu più complicata di questa tredicesima. A pochi giorni dalla fine del reality ne continuano a succedere di tutti i colori. Dopo il canna-gate, le mille polemiche, le discussioni feroci, le botte (presunte) tra i naufraghi, gli abbandoni dell’ultimo minuto, i presunti favoreggiamenti della produzione dell’Isola, gli attacchi di Striscia la notizia, persino un omicidio nell’albergo dove alloggia Stefano De ...

Frasi sul Coraggio : aforismi Per dare forza e coraggio - sul coraggio delle donne - in amore e di cambiare : Le Frasi sul coraggio in amore, sul coraggio di cambiare, quelle usate per dare forza e coraggio ad una persona visibilmente indebolita d’animo e gli aforismi sul coraggio delle donne, sono all’insegna del giorno. “coraggio!”. Di fronte alle numerose difficoltà della vita, piccole o grandi che siano, spesso questa esclamazione viene spontanea, un po’ a tutti. L’esigenza dettata dal dover superare determinati ostacoli o paure ci porta ...