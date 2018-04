Per 3 anni non consegna la posta | in casa 400 Kg di lettere | “Non mi pagavano abbastanza”

Brescia - due ospedali non la ricoverano : bimba di 4 anni muore Per un'otite : Da un mese e mezzo la piccola Nicole, 4 anni, aveva febbre e dolori al collo : ma nonostante le ripetute visite, la bambina non era stata ricoverata. Sabato i genitori, vedendo le condizioni della ...

Per due anni non consegna la corrispondenza - corriere nei guai : in casa 400 chili di lettere : Per due anni, dal 2014 al 2016, un corriere di una società privata ha smesso di recapitare la corrispondenza, poi si è licenziato perché insoddisfatto dello stipendio troppo basso. L'ex...

Giovanni Toti - il tentativo disPerato Per tenere insieme Berlusconi e Salvini : A spingere sulla linea 'possibilista' dall'interno di Forza Italia verso il Movimento Cinque Stelle è il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che a Radio Capital respinge l'idea di tornare subito ...

Due ospedali non l'avevano ricoverata : bambina di 4 anni muore Per un'otite a Brescia : In seguito al mancato ricovero, era stata stata portata dai genitori all'ospedale Civile, dove le condizioni della piccola sono apparse molto gravi: la bimba è stata portata nel reparto di Rianimazione Pediatrica, ma ieri pomeriggio è morta

“Per te”. Giovanni - 5 anni - commuove l’Italia. La mamma è malata di tumore al seno - il gesto del figlio al medico che l’ha curata. Cuore (grande) di bambino : Che poi, certe volte, basta davvero poco. Una parola, magari un sorriso, per cambiare la giornata e forse fare molto di più. Per fare capire che non è tutto da buttare. Che forse è vero che l’amore muove il sole e le stelle. Lui è Giovanni, ha 5 anni e un Cuore grande. La sua storia ha fatto il giro della rete, commuove, unisce, fa appello a ciò che di migliore c’è nell’anima di ognuno di noi. Qualche giorno fa, Pietro Caldarella, ...

Consiglio di Stato nega valore abilitante del servizio pari a 180 giorni Per 3 anni : Il Consiglio di Stato si è riunito il 5 aprile scorso in camera di Consiglio per pronunciarsi su di un appello proposto da alcuni docenti della terza fascia delle graduatorie di istituto. L’ordinanza era molto attesa dalle centinaia di ricorrenti, rappresentati dagli avvocati Ciro Santonicola, Aldo Esposito ed Antonio Salerno, che avevano impugnato il decreto […] L'articolo Consiglio di Stato nega valore abilitante del servizio pari ...

Anniversario Sisma - Pezzopane - “Nove anni di lotte - combattiamo ancora Per ricostruzione" : L'Aquila - “Manifestazione il 16 a L’Aquila: istituzioni, parlamentari, sindacati, associazioni di categoria, forze sociali e politiche per salvare la città ed il cratere da un ingiusto provvedimento che rischia di essere un colpo ferale. E’ inaccettabile richiedere a 9 anni dal Sisma la restituzione delle tasse sospese alle aziende che allora furono colpite dal terremoto”. Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, che al momento ...

La parabola di Lula - il presidente-oPeraio che rischia 12 anni di carcere : ... il genere musicale ispirato alla samba e al jazz, lo avevano persino teorizzato: con la privazione del sonno, la colpa, la mancata innocenza, si può creare un altro mondo. Dev'essere quello ...

Terremoto L’Aquila : migliaia alla fiaccolata Per il 9° anniversario : Lutto cittadino, per l’intera giornata di oggi, a L’Aquila, in occasione del 9° anniversario del Terremoto del 6 aprile 2009 in cui persero la vita 309 persone. Diverse iniziative commemorative si terranno in città, dove nella notte si è svolta la fiaccolata in ricordo delle vittime, a cura dai Comitati dei familiari e del Comune dell’Aquila: migliaia le persone presenti. Dopo una sosta davanti alla Casa dello Studente, il ...