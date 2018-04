Pensioni - ecco il coefficiente di usura : "Così verrà superata la Legge Fornero" : Abolire la Legge Fornero. Sì, ma come? A urne ormai lontane, neanche tra i 5 Stelle si parla più apertamente di cancellare la riforma previdenziale partorita dal governo Monti. Un eventuale governo Di Maio...

Pensioni e ADV : ecco come cambierà l'età di uscita dal 2019 Video : Arriva una nuova conferma da parte dell'#Inps in merito ai prossimi incrementi all'eta' di uscita dal lavoro secondo l'adeguamento alla speranza di vita. L'istituto ha infatti diffuso tramite la circolare n. 62 del 2018 un testo di chiarimento, all'interno del quale espone l'impatto del meccanismo così come approvato anche dall'ultimo decreto del Mef risalente al 5/12 del 2017. Ricordiamo che il nuovo scalino riguardera' tutti i diversi ...

Quattordicesima Pensioni : pagamento a luglio - ecco i requisiti 2018 Video : Da qualche anno a molti #pensionati viene erogata nel mese di luglio una mensilita' aggiuntiva, la #Quattordicesima. Per avere diritto alla Quattordicesima mensilita' i pensionati devono rispettare dei requisiti anagrafici e reddituali. Se il requisito dell’eta' è abbastanza fisso, quello reddituale varia in base a precisi parametri relativi al cosiddetto trattamento minimo Inps. Si tratta dell’importo minimo di pensione pagabile ad ogni ...

Pensioni - l'uscita dieci anni prima : ecco le categorie interessate : Nei programmi dei partiti che hanno vinto le elezioni è stato inserito il superamento della legge Fornero. Ma intanto che si formi un governo, e che si verifichi l'effettiva...

Pensioni - la bomba sui conti dell'Inps : 'Ecco perché sono sull'orlo del baratro' : Certo, c'è il 70% dei trattamenti che è scivolato sotto la soglia dei 1.000 euro. Ci sono 11,1 milioni di Pensioni, il 62,2% del totale, inferiori a 750 euro. E l'età media di uscita si è attestata, ...

Esistono Pensioni anche per chi non ha mai lavorato : ecco tutti i sussidi disponibili : Lo sapevate che Esistono pensioni anche per chi non ha mai lavorato? In alcuni casi infatti, lo Stato riconosce dei sussidi finalizzati a sostenere le persone in difficoltà, delle misure a cui si può...

Anticipo Pensionistico - il tempo stringe : ecco come ottenere il sussidio : Ape sociale, il tempo stringe. Mancano pochi giorni per chiedere la pensione anticipata. La scadenza per i lavoratori che matureranno i requisiti entro il 31 dicembre 2018, è infatti stata fissata al 31 marzo. Insomma...

Pensioni - novità con il Def? Possibile abolizione della Fornero - ecco perchè Video : Il nuovo Esecutivo dopo le elezioni dello scorso 4 marzo non è ancora stato costituito e questa sicuramente non è una novita'. I partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni, cioè Movimento 5 Stelle e Centrodestra, con la Lega in testa, non hanno i numeri per costituire un Governo che abbia la maggioranza alla Camere. Una situazione ingessata figlia della Legge Elettorale senza premi di maggioranza che mette in difficolta' le forze ...

Pensioni per casalinghi e "casalinghi" : ecco come godere dell'assegno Inps a 57 anni : La "pensione" destinata alle casalinghe (e ai casalinghi) è una misura economica riconosciuta a chi è iscritto nel Fondo casalinghe istituito dall'Inps: l'iscrizione a tale fondo è una...

La privatizzazione del settore Pensionistico universitario ha determinato in Gran Bretagna un lungo sciopero su vasta scala che dura tuttora.

Quasi 6 milioni a rischio povertà Nel 2050 sarà uno tsunami Ecco lo studio choc sulle Pensioni : Sono 5,7 milioni i lavoratori che rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro il 2050. E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative "Millennials, lavoro povero e pensioni: quale futuro?" in cui si spiega come il ritardo nell'ingresso nel mondo del lavoro, la discontinuita' contributiva e la debole dinamica retributiva di molte attivita' lavorative rappresentano un pericoloso mix per il futuro previdenziale e la tenuta sociale ...