Pensioni donne e differenze di genere | il punto dal CODS al 6 aprile

(Di venerdì 6 aprile 2018) Riceviamo e pubblichiamo in anteprima per la nostra rubrica #Parola ai comitati il nuovodella settimana da parte della fondatrice del Comitato Opzione Donna Social Orietta Armiliato. Non credo proprio che l’essere volgari, rancorose, rissose, grette così come l’esternare continuamente il proprio livore verso persone o situazioni, possa essere utile ad ottenere maggior considerazione o ad essere ascoltate più attentamente ... in questi ultimi mesi vissuti in clima di campagna elettorale imperversante ovunque a cominciare dai social passando per la stampa ad arrivare alla tv, si sono potuti rilevare atteggiamenti verbali particolarmente aggressivi e rancorosi proprio da parte della platea femminile che, purtroppo, non aiutano a cancellare quell’odioso modello nel quale siamo riconosciute dai più, evidenzia Armiliato.e lavoro:femminile bistrattato ...