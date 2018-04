Penelope Cruz e Javier Bardèm apriranno il Festival di Cannes

Cannes 2018/ Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival : Cate Blanchett presidente di giuria : Cannes 2018, Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival: Cate Blanchett presidente di giuria; gli attori spagnoli protagonisti del film "Everybody Knows".(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:07:00 GMT)

Cannes 2018 : Penélope Cruz e Javier Bardem apriranno il Festival con Everybody Knows di Asghar Farhadi - Best Movie : Interpretato, tra gli altri, anche da Javier Bardem , Bárbara Lennie , Ricardo Darin , e Imma Cuesta , Everybody Knows non ha ancora attualmente una data di distribuzione nel resto del mondo. Fonte: ...

Belle Époque - Cielo/ Nel cast Penelope Cruz : info streaming (oggi - 23 marzo 2018) : Belle Époque, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 23 marzo 2018. Nel cast: Jorge Sanz, Fernando Fernan Gomez e Penelope Cruz, alla regia Fernando Trueba. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:49:00 GMT)

BELLE EPOQUE/ Su Cielo il film con Jorge Sanz e Penelope Cruz (oggi - 23 marzo 2018) : BELLE Époque, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 23 marzo 2018. Nel cast: Jorge Sanz, Fernando Fernan Gomez e Penelope Cruz, alla regia Fernando Trueba. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:05:00 GMT)

Penélope Cruz e Javier Bardem - segreto di coppia : Penélope Cruz e Javier Bardem, allergici da sempre a riflettori e paparazzi, hanno fatto un’eccezione per gli Actors and Actresses Union Awards di Madrid. Gli attori sono arrivati insieme e uno al fianco dell’altra hanno preso posto tra la platea del Circo Price Theatre. Innamorati e soddisfatti per la doppia nomination per il loro ultimo film, Loving Pablo, presentato in anteprima all’ultimo Festival di Venezia e in queste ...

'120 battiti al minuto' trionfa ai César e Penelope Cruz piange : Roma, 3 mar. , AdnKronos, - A 48 ore dagli Oscar, '120 battiti al minuto' di Robin Campillo, già Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes e sorprendentemente escluso dalla corsa alla ...

GLI ABBRACCI SPEZZATI/ Su Rete 4 il film con Penelope Cruz (oggi - 1 marzo 2018) : Gli ABBRACCI SPEZZATI, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 1 marzo 2018. Nel cast: Penélope Cruz, Lluís Homar e Blanca Portillo, alla regia Pedro Almodóvar. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:05:00 GMT)

Gli abbracci spezzati : cast - trama e curiosità del film con Penelope Cruz : Diciassettesimo lungometraggio diretto dal celebre regista spagnolo Pedro Almodóvar, Gli abbracci spezzati vede la prosecuzione della collaborazione tra il cineasta iberico e una delle sue muse principali, ossia Penélope Cruz. Ma non solo: il film, in onda giovedì 1 marzo dalle 21.15 su Rete Quattro, è stato nominato e ha poi vinto diversi premi, tra cui il fotogramma d’argento proprio per la Cruz. Gli abbracci spezzati, il trailer Gli ...

Penelope Cruz - spacco da urlo ai premi Goya : ... il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo attribuito annualmente dall'Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas alle personalità del mondo del cinema che si sono ...

Versace la serie con Penelope Cruz - Ricky Martin e Edgar Ramirez su Fox Video : Dal 19 gennaio 2018 gli abbonati Sky possono sintonizzarsi su Fox e re la serie tv dal titolo The Assassination of #Gianni Versace. Dopo ventuno anni dalla scomparsa dello stilista italiano, arriva un prodotto televisivo che ripercorre la sua vita e racconta la tragica morte avvenuta il 15 luglio 1997 nella sua villa di Miami. The Assassination of Gianni Versace Con The Assassination of Gianni Versace [Video] si riapre la seconda stagione di ...