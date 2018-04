Pedrosa è il più veloce nelle libere 1 in Argentina | Dovi e Rossi “nascosti”

Moto Gp - Pedrosa il più veloce nell'ultima giornata di test di Buriram. Rossi decimo : Quarto posto per il campione del mondo Marc Marquez , 1'30'143, , quinta la Suzuki del connazionale Alex Rins , 1'30'178, , sesta la Alma Pramac dell'australiano Jack Miller , 1'30'192, , settima la ...

Test Buriram : Pedrosa il più veloce - Rossi decimo : Al terzo posto, dopo una tre giorni di livello, il britannico Cal Crutchlow , LCR Honda, che si ferma a 283 millesimi da Pedrosa, mentre al quarto posto conclude il campione del mondo in carica, Marc ...

Test Buriram. Pedrosa il più veloce - Rossi decimo : Roma, 18 feb. , askanews, Comandano le Honda nella giornata conclusiva dei Testi invernali sul circuito thailandese di Buriram. Dani Pedrosa fa segnare il miglior tempo con 1:29.781, realizzato ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : Dani Pedrosa è il più veloce - ma Marquez impressiona sul ritmo. Ducati sorniona - Yamaha ancora indietro : Si chiude la tre giorni di Test di Buriram, in Thailandia, per quanto riguarda la MotoGP, e lo fa con una conferma importante: la Honda ha approcciato la stagione 2018 nel migliore dei modi. Se dodici mesi fa, per esempio, la casa di Saitama aveva presentato una moto lontana dal suo massimo potenziale, in questa occasione, invece, sta dimostrando di disporre di un mezzo pronto e competitivo. Dopo lo show di Marc Marquez di ieri, infatti, oggi è ...

MotoGP - test in Thailandia day-2 : Marquez è il più veloce - 2° Pedrosa - 3° Miller - 9° Dovizioso : 11:40 - Marquez è il più velone nel day-2 Marc Marquez si fa un bel regalo nel giorno del suo 25esimo compleanno. Il campione del mondo fissa il miglior tempo e il miglior passo nella seconda giornata di test in Thailandia. Dietro di lui c'è il compagno di team Pedrosa, staccato di +0.158. Ottimo terzo tempo per Miller , +0.216, ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «Il motore ha più potenza ed è più reattivo» : L'aerodinamica è un nuovo mondo e non c'è tanta esperienza, la bici prende l'angolo e cambia costantemente direzione, inclinazione e altezza nella parte anteriore. Devi trovare il giusto compromesso' ...

MotoGp - nei test di Sepang Pedrosa è il più veloce : TORINO - La prima giornata di prove sul circuito di Sepang, in Malesia, è iniziata con un'acquazzone mentre col passare delle ore il tempo è migliorato e sono cresciute anche le performance. I test ...

MotoGp - Pedrosa il più veloce nei test di Sepang : ROMA - La prima giornata di prove sul circuito di Sepang, in Malesia, è iniziata con un'acquazzone mentre col passare delle ore il tempo è migliorato e sono cresciute anche le performance. I test ...

Test Sepang - Pedrosa è il più veloce : Il campione del mondo in carica Marc Marquez ha chiuso la prima giornata di Test in settima posizione, accusando un ritardo di 863 millesimi dal compagno di squadra, davanti a Zarco e Crutchlow. ...

MotoGP - Daniel Pedrosa : “Contento del miglior tempo di oggi. Moto molto più stabile rispetto al 2017” : In vetta con il miglior tempo di questa prima giornata di test a Sepang (Malesia), per la classe MotoGP, Daniel Pedrosa non può che essere soddisfatto dei riscontri ottenuti sia sull’asciutto che sul bagnato, in sella alla nuova Honda. “Sicuramente il mio è stato un buon tempo – ha ammesso Pedrosa, intervistato da gpone.com – Frutto di un lavoro condiviso con la squadra. Considerando le diverse condizioni avute in pista, ...

MotoGp - test Sepang Pedrosa il più veloce - Dovizioso secondo : Sepang - Dani Pedrosa è stato il più veloce nella prima giornata di test sul circuito di Sepang, dove si sono ritrovati i protagonisti della nuova stagione della MotoGp con le nuove moto. In una ...