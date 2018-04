Pd senza pace | unito al Quirinale | diviso appena sceso

Milan - Conti senza pace : nuova operazione al crociato : Milan, Conti senza pace: nuova operazione al crociato nuova, pesantissima, tegola per Andrea Conti e il Milan: il terzino rossonero, infatti, dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio sinistro già operato a settembre. L’ex atalantino era volato negli Stati Uniti per un consulto medico dopo lo stop per la distorsione […]

Non ci può essere pace duratura senza fraternità : E, dopo aver pregato per 'la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che si celebra oggi', il Papa invoca 'il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più ...

“Ti chiedo scusa”. Isola dei Famosi - scoppia la pace? Da settimane i due erano ai ferri corti. Liti continue e insulti senza esclusioni di colpi - poi la svolta. Ma la rete insorge : “Tutto pilotato” : Due settimane ancora poi calerà il sipario sull’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Liti, invidie, nomination e eliminazioni. Ormai è guerra tutti contro tutti. Per rendersene conto basta riavvolgere il nastro indietro a pochi giorni fa quando Simone Barbato ha fatto le valige ed è tornato a casa. Il mimo lanciato da Avanti un altro è stato al centro delle polemiche e finito nel mirino di Amaurysz. Il campione di pallanuoto c’era andato ...

Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet senza fili : La Federal Communication Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense che regolamenta le telecomunicazioni, ha concesso alla compagnia spaziale SpaceX la licenza per costruire e gestire un’enorme rete di piccoli satelliti per fornire connessioni a Internet senza fili ad alta velocità. La The post Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete satellitare per connessioni Internet senza fili ...

Domenica In senza pace : nuova conduttrice in soccorso di Cristina Parodi? : Liorni continuerebbe quindi il trend iniziato con La Vita in Diretta e Domenica In potrebbe tornare ad ospitare la cronaca in apertura. senza considerare che Liorni e Parodi hanno già dimostrato di ...

Accordo Jaguar-Google - la I-Pace diventerà la prima elettrica senza pilota di Waymo : Nel comunicato congiunto, l'azienda promette che 'nel corso del 2018, Waymo lancerà il primo servizio di trasporto autonomo del mondo, mettendo a disposizione del pubblico un'app Waymo per richiedere ...

I-Pace : prima auto senza conducente per Jaguar : Partnership a lungo termine per Jaguar e Waymo. Per il marchio del giaguaro è il fischio d’inizio ad una grande partita che ha come obiettivo ultimo il lancio di una mobilità premium...

Raggi - giunta senza pace : lascia un altro assessore : Ennesima 'tegola' per la sindaca di Roma Virginia Raggi: si è dimesso l'assessore al Commercio Adriano Meloni. Nei mesi scorsi l'assessore aveva avuto frizioni con alcuni consiglieri del M5s, in ...

«House of Cards» : il primo trailer senza Kevin Spacey : Nella notte degli Oscar, pervasa dal sostegno alle donne e all’inclusione (vedi discorso di Frances McDormand), Netflix ha voluto rilasciare un breve trailer di House of Cards. Il primo senza Kevin Spacey, spazzato via dallo scandalo sessuale che ha travolto l’America, e lì rimpiazzato da Robin Wright. https://www.youtube.com/watch?v=eUQqeabxnNU Bionda, austera, la Claire Underwood di Netflix è ripresa al centro dello Studio Ovale, in ...

