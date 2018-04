Pd | Orlando vs Renzi Lasci lavorare Martina o ritiri dimissioni | l' ex

Pd - il ministro Orlando contro Renzi : «Lasci lavorare Martina e decida : è o no responsabile della sconfitta?» : Nervi tesi in casa Dem dove i fronti aperti sono più d'uno. A scendere in campo oggi due dei big del partito, il segretario reggente Martino e il ministro Orlando che attacca apertamente...

Governo - M5s : “Chiediamo atto di responsabilità al Pd”. Orlando : “Renzi lasci lavorare Martina” : E’ guerra aperta dentro il Partito democratico. Dopo l’offerta dei 5 stelle, esplicitata al termine delle consultazioni con il Colle, è stato il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli a rilanciare e rivolgersi direttamente al segretario reggente Maurizio Martina: “Con lui”, ha detto in diretta su Agorà a Rai3, “abbiamo dialogato nella costituzione dei presidenti di Camera e Senato e degli uffici di presidenza. A lui ...

la congiura di Orlando sveglia i non-renziani : proviamo a fare un governo coi 5 stelle. ma renzi... - Politica : 1. MEZZO PD FA CRI CRI E SI OFFRE A GRILLO Elisa Calessi per '' Libero Quotidiano' ' A guardare da fuori sembra che nel Pd tutto sia immobile, che l' orologio si sia fermato la notte del 4 marzo: un ...

Orlando e Franceschini agitano il Pd - i renziani : 'Mai con M5s' : Roma, 30 mar. , askanews, La linea del Pd, in particolare rispetto al Movimento 5 stelle, agita il partito. Ieri, nella riunione del gruppo alla Camera, Dario Franceschini e Andrea Orlando avevano ...

Governo - Pd si spacca : Franceschini e Orlando chiedono di ridiscutere la linea. E i renziani attaccano il Corriere : Dicono che staranno all’opposizione, perché è lì che li hanno voluti gli italiani. Che i “5 stelle hanno già deciso” e “che non intendono incontrarli prima di aver parlato con Sergio Mattarella”. Di sicuro per il momento c’è solo che il Partito democratico è spaccato su due fronti: chi vuole l’Aventino e chi invece, lontano dai riflettori, cerca i contatti con i grillini e valuta l’opzione del ...

Raccolta differenziata - Orlando : a Palermo è segno di cambiamento : Palermo, , askanews, - "Palermo è la città al mondo che culturalmente è più cambiata negli ultimi 40 anni. Anche Mosca, Varsavia e Berlino sono cambiate, ma lì c'è stato il crollo dell'Urss ...

Pd - Orlando : “C’è stato clientelismo nel partito”. Renziani all’attacco : “È da denuncia”. E lui : “Non mi riferivo a Renzi” : Ha invitato la platea “riflettere sugli elementi di nepotismo e clientelismo che hanno caratterizzato il nostro partito” e a “ridimensionare gli ego”. Il motivo? Il pluralismo che “è stato sacrificato nelle liste come tutti coloro che avevano disturbato il manovratore“. Parole, quelle usate da Andrea Orlando all’assemblea di Sinistra Dem voluta da Gianni Cuperlo, che suonano come un evidente attacco a Matteo ...