Pd | Orlando duro contro Renzi

(Di venerdì 6 aprile 2018) Con il passare dei giorni le dimissioni post-elettorali di Matteoiniziano sempre di più ad assomigliare al suo proposito di ritirarsi dalla vita politica in caso di sconfitta del 'sì' nel referendum costituzionale. All'indomani del votoaveva fatto un mea culpa (troppo piccolo, considerate le dimensioni del fallimento), presentando le sue dimissioni da segretario ma al tempo stesso dettando la linea politica al suo partito; vale a dire il diktat di restare all'opposizione in questa legislatura.Unsenso assoluto visto che, normalmente, non dovrebbe essere chi perde a scegliere cosa fare di un partito intero - che dovrebbe rappresentare, teoricamente, una comunità - dopo le sue dimissioni. Molti esponenti del PD in questo mese hanno sostenuto con forza la necessità di restare all'opposizione, in spregio, a giudizio di chi scrive, per le sorti del Paese. Il motivo è ...