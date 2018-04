Pd | Martina segretario o congresso | dem divisi verso assemblea Adnkronos 3

Idea Rosato segretario del Pd : la mossa dei renziani contro Martina - ma Renzi resta prudente : Ettore Rosato segretario del Pd da eleggere nell'assemblea nazionale del 21 aprile. E' questa l'Idea di cui si è discusso ieri nel vertice pomeridiano a Roma tra l'ex segretario Matteo Renzi e i fedelissimi Andrea Marcucci e Graziano Delrio, Matteo Orfini, Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Vertice che si è tenuto negli studi della società di famiglia di Marcucci. Ancora una decisione ufficiale non c'è, tanto più ...

Pd : Martina si candida a segretario - il 21 Assemblea nazionale : L'attuale reggente del Partito democratico rompe gli indugi: 'Sono pronto a fare la mia parte per costruire la stagione del nostro rilancio' -

L’assemblea nazionale del PD si terrà il 21 aprile - Maurizio Martina si candiderà a segretario : L’Assemblea nazionale del PD per la scelta del nuovo segretario sarà il prossimo 21 aprile e Maurizio Martina ha detto di volersi candidare. In un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook, Martina ha scritto: «L’assemblea nazionale del Partito Democratico The post L’assemblea nazionale del PD si terrà il 21 aprile, Maurizio Martina si candiderà a segretario appeared first on Il Post.

Il segretario reggente del Pd Martina non auspica un ritorno alle urne : Roma, 3 apr. , askanews, 'ritorno alle urne? Io non lo auspico. Quando un Paese non è in grado di determinare stabilità è un problema. Uno scenario del genere sancirebbe la sconfitta di chi ha ...

Maurizio Martina - dal segretario reggente del Pd le frasi ambigue : 'Non possiamo isolarci. E se Mattarella lo chiede...' : Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina , sembra giorno dopo giorno affrancarsi dalla linea dettata da Matteo Renzi , quella di netta chiusura ad ogni ipotesi di alleanza col M5s . Già prima ...

Cefalù. Morta Martina Quagliana figlia del Segretario Maria Rosaria Sergi : Cefalù è in lacrime. E’ Morta nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana. La ragazza

Napoli - l'appello dei circoli del Pd al segretario Martina : «Subito un organismo per la ricostruzione» : «Un focus specifico sulla città di Napoli, attraverso la formazione di un organismo cittadino che si occupi, a tempo pieno, di un'opera di ricostruzione non solo dei circoli...

Napoli - l'appello dei circoli del Pd al segretario Martina : 'Subito un organismo per la ricostruzione' : 'Tuttavia, questo non si verifica più, a causa del fatto che, nella maggior parte dei comuni, manca una vera e propria presenza territoriale , fisica e politica, del Pd. Tutto questo è ancora più ...