Pd a M5S | Dialogo impossibile

Governo - no del Pd al dialogo con M5S. Martina : «Così confronto impossibile». FI divisa su Di Maio : Il segretario reggente: « Leggo che il capogruppo al Senato pentastellato ritiene il dem ”responsabile del fallimento delle politiche di questi anni”. Finiscano i tatticismi»

"Se nessuno cambia idea si vota Dialogo col M5S - non con il Pd" 'Ma si governa col mio programma' : ESCLUSIVO/ A poche ore dall'incontro con Mattarella, Salvini non ha voluto mancare alla festa per i 22 anni di Affaritaliani.it. E intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino ha rilasciato importanti dichiarazioni politiche Segui su affaritaliani.it

Prima giorno di consultazioni. Meloni : “Premier al centrodestra”. Grasso : “Pronti al dialogo con M5S” : Con l’incontro di Fratelli d’Italia si è conclusa la Prima giornata della Consultazioni, in attesa di domani che sarà il momento della verità quando al Colle saliranno il Partito democratico, Forza Italia, Lega e i M5s. Si parte alle 10 con i Dem. Alle 11 sarà la volta di Forza Italia con i capigruppo di Camera e Senato, Mariastella Gelmini e Anna...

Grasso : dialogo M5S se temi condivisi : 18.07 Il presidente Mattarella ha incontrato il gruppo Misto del Senato. Emma Bonino (+Europa) al termine delle consultazioni sottolinea: "Chi ha avuto l'onere di vincere le elezioni ha anche l'onere di governare". Grasso (LeU) apre al M5S: sostegno se "condivide i nostri temi" ma "escluso dialogo col centrodestra". In precedenza era salito al Colle il gruppo per le Autonomie del Senato. "Siamo disponibili a sostenere ogni governo che ...

Mariastella Gelmini : 'Siamo noi a non volere il dialogo con M5S. Salvini? Se rompe...' : E invece con le sue parole Luigi Di Maio dimostra che non hanno appreso nemmeno i primi rudimenti dell'ortografia politica'.

Nel Pd continua a crescere la fronda di chi vuole il dialogo con il M5S : La conta fra dialoganti e aventiniani nel Partito democratico è già partita e ci si interroga su quale sarà il rapporto di forza da qui alla fine delle consultazioni al Quirinale, quando i dem saranno chiamati a esprimersi su un eventuale governo a trazione M5s. La linea dell'opposizione a tutti i costi patrocinata da Matteo Renzi ha retto fino ad oggi, ma cresce la fronda interna di chi, come i ministri ...

Pd - divisioni tra chi dice no a M5S e chi è per il dialogo. Delrio : 'troppe differenze' : Vacilla la tregua del traghettatore Martina. Tagliente il tweet quotidiano di Carlo Calenda 'è autolesionismo'. Il neo capogruppo alla CAmera si dice pronto ad un confronto sulle riforme ma non sulle ...

"Oggi rivoluzione per il M5S vuol dire dialogo e cambiamento" : "Noi abbiamo fatto un grande percorso, quello di cittadini che diventano Stato. Oggi rivoluzione significa cambiamento, costruzione, dialogo, pazienza. Questa è la nostra rivoluzione". Il neo presidente della Camera Roberto Fico a colloquio con il Fatto Quotidiano racconta la sua elezione a terza carica dello Stato e il suo percorso politico, dal movimentismo alle istituzioni. "Io sono stato scelto come volto storico del ...