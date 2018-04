Partita la formazione di un nuovo governo italiano

Blastingnews

(Di venerdì 6 aprile 2018) Questa ultima tornata elettorale è stata la peggiore degli ultimi anni. Su 66 milioni di abitanti di cui è composta la nazione Italia, nessuno ha scelto nessuno, nettamente. Nessuno ci rappresenterebbe appieno quindi. Non si è parlato di schede bianche, nulle o di assegnazioni negate che, su circa il 72%-73% di affluenza è presto evidente. Il passato ci insegna di maggioranze nette, di coalizioni, di destra, centro, sinistra, di governi imbanditi ad arte, di altri tecnici imposti e di patti, in ultimo quello del Nazareno dove Matteo Renzi fece accordi con Silvio Berlusconi, che alla fine fu escluso dai giochi. Ma fu quello il momento in cui nacque il grande minestrone senza poli di riferimenti concreti....