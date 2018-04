Parking di via Borgogna | cantiere da smantellare - Si torna a passare nel centro di Milano

quattroruote

(Di venerdì 6 aprile 2018) In viasi tornerà a circolare senza più limitazioni e ostacoli fisici: sarà smantellato, anche se solo per un periodo di tempo limitato, il discusso quanto tribolatodelsotterraneo (328 posti), fermo da quasi due anni, il cui progetto iniziale risale al 2004. Il Comune die la società Expo, titolare della concessione per la sua costruzione, hanno raggiunto un accordo che prevede la riconsegna momentanea dellarea, in attesa che la procedura giudiziaria, che riguarda proprio la costruzione del parcheggio, faccia il suo corso. Entro pochi giorni partiranno i lavori per la rimozione del: dureranno due settimane, entro fine mese la strada sarà sgombra, ha detto lassessore comunale alla Mobilità, Marco Granelli. Contro la realizzazione delsi sono da tempo alzate le barricate, anche legali, di commercianti e residenti, che ...