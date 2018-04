economia.ilmessaggero

: RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia Fabio #Panetta oggi in @unicatt parla della Politica monetaria dell’Europa ricordando Giacomo Vaciago @Fra… - columbus63 : RT @UfficioStampaBI: #Bankitalia Fabio #Panetta oggi in @unicatt parla della Politica monetaria dell’Europa ricordando Giacomo Vaciago @Fra… - ilmessaggeroit : Panetta (Bankitalia): «Una politica dei conti prudente è nell'interesse dell'Italia» -

(Di venerdì 6 aprile 2018) ...ribadito come per l'sia necessario andare avanti 'con costanza e determinazionea prosecuzionee iniziative di riforma già avviate per sciogliere i nodi strutturali'economia'.