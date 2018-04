Pallavolo maschile-Playout Serie A2 | il Club Italia Crai si gioca la salvezza con la

Pallavolo-Europeo Under 18 Maschile : azzurri pronti al debutto - domani il match d'esordio contro l'Ucraina : Il primo avversario dell'Italia sarà l'Ucraina , domani ore 15, diretta streaming su Laola1.tv, , avversario da non sottovalutare, soprattutto considerando i recenti progressi a livello giovanile ...

Pallavolo maschile : a 54 anni torna in campo in A2 : Forse invidioso del record di longevità battuto poche settimane fa da Andrea Masini sempre nel campionato di A2, Piero D'Angelo ha tolto ancora una volta (già nel campionato 2015/2016 aveva preso parte, come giocatore, ad alcune partite del campionato nazionale di serie B2) le ginocchiere dal chiodo ed è tornato in azione in un campionato targato FIPAV, andando a referto nelle ultime partite giocate dalla sua squadra, la Messaggerie Bacco ...

È morto Bebeto - l’allenatore della nazionale italiana di Pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 : È morto Paulo Roberto De Freitas, detto Bebeto, l’allenatore brasiliano della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998. Aveva 68 anni e sembra che sia morto per un infarto. Bebeto aveva iniziato ad allenare dopo una The post È morto Bebeto, l’allenatore della nazionale italiana di pallavolo maschile che vinse i Mondiali nel 1998 appeared first on Il Post.

Perugia - la Pallavolo maschile contro Camerino : Perugia " Tornano protagonisti a scadenze regolari i campionati nazionali universitari, appuntamento tradizionale del periodo primaverile, ed il Cus Perugia comincia i duelli con le squadre che ...