Pallamano | l’Italia supera la Georgia u19 nell’ultima sfida del torneo di Tbilisi

Pallamano - prima vittoria per l’Italia nel Torneo di Tbilisi. Finlandia battuta 35-28 : Alla seconda partita è arrivato il primo successo per l’Italia nel Torneo di Tbilisi. Gli azzurri hanno avuto la meglio per 35-28 sulla Finlandia, “vendicando” così la sconfitta subita con la Georgia. Una bella vittoria, frutto di ritmo alto e difesa compatta, oltre che della qualità della rosa a disposizione del Direttore Tecnico Riccardo Trillini, che ha potuto far ruotare gli uomini mantenendo elevato il livello di ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : l’Italia si arrende 20-17 contro la Slovacchia - azzurre ancora a zero punti : Seconda sconfitta in tre giorni per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che a Sala cade 20-17 per mano di una non irresistibile Slovacchia, nella quarta giornata del gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2018, al termine di una partita dalle due facce, dove ad un buon primo tempo si contrappone una seconda parte sottotono. Avvio di gara in favore delle padrone di casa, che ottengono il doppio vantaggio sul 2-0 e sul 5-3, venendo però ...