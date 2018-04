Palermo | prof ipovedente picchiato da padre di un' alunna Assessore Lagalla | “aggressione

Palermo - prof ipovedente allontana alunna dall’aula e il padre lo picchia : emorragia cerebrale e zigomo rotto : Una ragazzina racconta al padre che un professore l’ha picchiata e lui lo colpisce con un pugno in faccia. Ma poi lei ritratta: era stata solo allontanata dall’aula dopo un rimprovero. Il docente, ipovedente, si trova ora in ospedale con una prognosi di 25 giorni per emorragia cerebrale e uno zigomo rotto. L’aggressione è accaduta ieri all’istituto comprensivo Abba Alighieri di Palermo. Secondo quanto riportato da ...