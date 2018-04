Palermo | gettano 450 kg di novellame non commestibile e scappano

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018), 6 apr. (AdnKronos) – Tre uomini sono stati sorpresi dalla Polizia municipale dimentre, in via Salvatore Cappello all’angolo con via Diaz, stavano prelevando da un furgone 450 chili dicontenuto in 85 cassette per depositarlo nei cassonetti dei rifiuti urbani. I tre, alla vista degli agenti che avevano notato movimenti sospetti , si sono dati alla fuga in modo fulmineo, facendo perdere le loro tracce. L’operazione è stata condotta con il supporto degli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica che hanno proceduto al sequestro del, giudicato dai sanitari dell’azienda sanitaria provinciale none quindi avviato a distruzione.“Dai primi accertamenti compiuti il furgone è risultato rubato. Saranno le indagini a dare risposta ai tanti interrogativi emersi, a stabilire se il furto sia stato ...