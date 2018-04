Overwatch | in arrivo una nuova statuetta di Mercy

Addio Sombra : in arrivo un potente nerf per l'eroina di Overwatch? : Blizzard è costantemente impegnata nel bilanciare gli eroi di Overwatch, che spesso vengono potenziati o indeboliti per andare a risolvere quegli squilibri segnalati dalla community. L'ultimo nerf che andrà a colpire uno dei membri del roster dell'hero shooter di Blizzard potrebbe riguardare Sombra, uno dei personaggi più discussi del gioco. Stando alle parole del giocatore professionista Zachary "ZachaREEE" Lombard riportate da PCGamesN, i team ...

Overwatch : Blizzard pubblica un nuovo indizio sull'eroe in arrivo : In queste settimane stiamo seguendo da vicino la campagna di indizi lanciata da Blizzard relativi al nuovo eroe in arrivo per Overwatch, che in molti credono essere Brigitte, la figlia di Torbjörn. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato di una immagine apparsa sul profilo Twitter ufficiale di Overwatch, che mostrava i progetti per quello che sembra essere a tutti gli effetti un martello. Oggi, l'account ha pubblicato un nuovo, interessante ...

Overwatch : in arrivo un weekend gratuito : Activision e Blizzard hanno annunciato un nuovo weekend gratuito per il loro sparatutto in prima persona multiplayer online, Overwatch.Come riporta DSOgaming, questo nuovo fine settimana potremo giocare gratis al popolare FPS, il periodo gratuito inizierà dal 16 febbraio e durerà fino al 19 febbraio.Saranno disponibili 26 eroi e 16 mappe, mentre le modalità saranno molte tra cui partita rapida, partite personalizzate e la modalità Arcade.Read ...

Activision : in arrivo una nuova grande espansione per Destiny 2 e nuovi eroi per Overwatch : Activision ha condiviso i suoi risultati finanziari e, a quanto pare, la società sta andando piuttosto bene, soprattutto grazie ai risultati ottenuti da importanti titoli come Destiny 2, Overwatch, e Call of Duty: WW2.Riguardo Call of Duty, come probabilmente saprete, la compagnia ha già svelato che il prossimo titolo della serie sarà sviluppato da Treyarch, andando così a confermare parzialmente i rumor emersi negli ultimi giorni e ha ...