Ospedali non la ricoverano | bimba di 4 anni muore per un’otite nel Bresciano

Brescia - Ospedali non la ricoverano : bimba di 4 anni muore di otite - : Era stata visitata in due strutture ma nessuna aveva ritenuto necessario il ricovero. Sabato la corsa agli ospedali Civili di Brescia, ma non c'è stato nulla da fare

Brescia - Ospedali non la ricoverano : bimba di 4 anni muore di otite : Brescia, ospedali non la ricoverano: bimba di 4 anni muore di otite Era stata visitata in due strutture ma nessuna aveva ritenuto necessario il ricovero. Sabato la corsa agli ospedali Civili di Brescia, ma non c'è stato nulla da fare Parole chiave: ...

Brescia - due Ospedali non la ricoverano : bimba di 4 anni muore per un'otite : Da un mese e mezzo la piccola Nicole, 4 anni, aveva febbre e dolori al collo : ma nonostante le ripetute visite, la bambina non era stata ricoverata. Sabato i genitori, vedendo le condizioni della ...

Due Ospedali non l'avevano ricoverata : bambina di 4 anni muore per un'otite a Brescia : In seguito al mancato ricovero, era stata stata portata dai genitori all'ospedale Civile, dove le condizioni della piccola sono apparse molto gravi: la bimba è stata portata nel reparto di Rianimazione Pediatrica, ma ieri pomeriggio è morta

Brescia - muore a 4 anni di otite : 'Non ricoverata da 2 Ospedali' : Roma, 6 apr. , askanews, Nicole, un bambina di 4 anni di Gottolengo, è morta ieri pomeriggio all'Ospedale Civile di Brescia a causa un'infezione particolarmente aggressiva e acuta causata dalla ...

Disabilità : Fabia onlus - 'gli Ospedali italiani non sono un posto per pazienti fragili' : Fiaba onlus, assieme a Consulcesi e al provider Ecm 2506 Sanità in-Formazione, chiama in causa anche il mondo dell'informazione, affinché si diffonda l'adesione alla carta deontologica delle persone ...

Palozzi : Zingaretti non sottovaluti problema accessibilità Ospedali per disabili : Roma – Palozzi: Nel Lazio situazione complicata su accessibilità ospedali per soggetti con problemi motori Roma – Di seguito la nota di Adriano Palozzi, consigliere... L'articolo Palozzi: Zingaretti non sottovaluti problema accessibilità ospedali per disabili proviene da Roma Daily News.

Gli Ospedali camuni - non - ripartono : oggi in edicola : ... sette pagine sono dedicate allo sport amatoriale: pagine specifiche sono riservate a risultati e classifiche dei campionati Csi, Uisp, Aics e Anspi oltre ad ampi servizi sulle bocce, sport sempre ...