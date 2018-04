Oro e argento | la paura dei dazi allarga lo spread

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : tripletta azzurra nella spada! Davide Di Veroli conquista l’Oro - Filippo Armaleo l’argento e Simone Greco il bronzo : Arriva una straordinaria tripletta azzurra nella spada Under 17 ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Sul podio della gara maschile salgono tutti e tre gli azzurri impegnati con l’oro di Davide Di Veroli, l’argento di Filippo Armaleo e il bronzo di Simone Greco. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Davide Di Veroli, dopo aver conquistato l’argento ieri tra gli Under 20, si laurea campione ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Scarantino argento nei 58 kg alle spalle di Brachi nella classifica generale. Oro per l’azzurro nello slancio : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE DEI 48 KG Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (lunedì 26 marzo). Oggi incomincia la rassegna continentale a Bucarest (Romania) e l’Italia vuole subito fare sul serio: ci giochiamo delle carte importanti con Mirco Scarantino che vuole confermarsi campione e con le sorelle Jenny e Alessandra Pagliaro desiderose di lottare per il podio. Spazio ...

Frascati Scherma : Ottaviani e Lucarini argento - Paolucci Oro : Coppa del Mondo Paralimpica: Paolucci primo Roma – Il Frascati Scherma festeggia due medaglie a squadre negli europei Cadetti e Giovani che si sono conclusi... L'articolo Frascati Scherma: Ottaviani e Lucarini argento, Paolucci oro proviene da Roma Daily News.

Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel supergigante alle Paralimpiadi invernali : è la lOro seconda medaglia : Gli sciatori trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia di argento nel supergigante per atleti con disabilità visive alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Bertagnolli e la sua guida Casal hanno così ottenuto la loro secondo medaglia olimpica The post Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno vinto l’argento nel supergigante alle Paralimpiadi invernali: è la loro seconda medaglia appeared first on Il Post.

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : l’Italia conquista l’Oro nella spada femminile - azzurre d’argento nel fioretto : l’Italia conquista altre due medaglie agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia). La nona giornata, riservata alle gare a squadre per gli Under 20, vede le azzurre conquistare l’oro nella spada e l’argento nel fioretto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla spada femminile, dove l’Italia si conferma la nazione faro e conquista il titolo contentale. Il quartetto formato ...

Oro e argento per la Mifune Judo Modica : Una gara ricca di emozioni e di risultati per gli atleti della Mifune Judo Modica che alla manifestazione nazionale Martina Franca si sono distinti

Asia Argento contro le molestie/ #WeToogether - corteo a Roma : "oggi le donne si credono tra di lOro" : Asia Argento contro la violenza sulle donne, #WeToogether: la famosa attrice, figlia di Dario Argento, scende in piazza contro il femminicidio diventando la paladina delle donne.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : è sempre grande Italia. Spadisti d’Oro e fiorettisti d’argento : Aumenta il bottino di medaglie dell’Italia agli Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Sochi (Russia). Nella quinta giornata si è chiuso il programma degli Under 17 (categoria Cadetti) e sono arrivati nelle gare a squadre l’oro degli Spadisti e l’argento dei fiorettisti. Il quartetto degli Spadisti, formato da Davide Di Veroli e da Simone Greco, Filippo Armaleo ed Alessandro Gabriolo, si è laureato Campione ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : altre due medaglie azzurre. Fiorettiste d’Oro e sciabolatori d’argento : Quarta giornata di gara ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. altre due medaglie azzurre nella categoria Cadetti: le Fiorettiste conquistano la medaglia d’oro, mentre gli sciabolatori vincono l’argento. Il quartetto composto da Claudia Memoli, Martina Favaretto, Eleonora Berno e Lucia Tortelotti si è laureato Campione d’Europa. superando in finale la Russia per 45-36. In precedenza le azzurre ...

Ai Nastri d'Argento tre registi svelano il lavOro dietro ai documentari 2018 : Alla consegna dei Nastri d'Argento per i documentari 2018, tre registi ci hanno parlato del loro lavoro: Sandro Baldoni, la giornalista Anselma dell'Olio e Francesco Patieno.

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : capolavOro di Michele Scartezzini! Argento nello scratch : Una gara meravigliosa, una sorpresa incredibile in casa Italia. Michele Scartezzini, in condizioni straordinarie, è riuscito a prendersi la medaglia d’Argento ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn nello scratch maschile. Arriva dunque per l’azzurro il miglior risultato in carriera: il 26enne di Isola della Scala va a prendersi un podio iridato clamoroso. Uno dei protagonisti del trenino tricolore, che ad inizio sessione si è ...

Berlino - Orso d'Oro a 'Touch me not' di Adina Pintilie. Wes Anderson vince l'Orso d'argento. Tutti i premi : L'Orso d'oro della 68esima edizione del Festival di Berlino è andato al film Touch Me Not della regista Adina Pintilie. Ad una donna anche l'Orso d'argento Gran premio della Giuria: a Malgorzata ...

Berlino - Orso d'Oro a "Touch me not" di Adina Pintilie. Wes Anderson vince l'?Orso d'argento per la regia : L'Orso d'oro della 68esima edizione del Festival di Berlino è andato al film Touch Me Not della regista Adina Pintilie. L'Orso d'argento per la migliore regia è...