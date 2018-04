Ora il Telepass è europeo E si può usare in 4 Paesi

Telepass - AncOra sconti per le moto in autostrada : Lesperimento continua. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme all'Aiscat, l'Associazione italiana società concessionarie di autostrade e trafori, sancisce la proroga della modulazione tariffaria scontata del 30% per tutti i motocicli con targa titolari di Telepass su tutte le tratte autostradali. Lo sconto sarà in vigore in modo retroattivo dal 1 gennaio 2018, per i titolari di un contratto Telepass moto e durerà fino al 30 ...