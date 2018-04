Zambon : OpenZone raddoppia - via a lavori ampliamento campus scientifico Bresso - 2 - : Anche 'i Giardini della Scienza, che si inseriscono nel percorso di promozione della cultura scientifica, rappresentano un importante strumento di riqualificazione ambientale dell'area interessata'. ...

OpenZone raddoppia - al via lavori ampliamento campus scientifico Bresso : Milano, 6 apr. (Adnkronos) – Partono a Bresso, alle porte di Milano, i lavori per l’ampliamento di OpenZone, il campus dedicato alle Scienze della Vita creato da Zambon, multinazionale farmaceutica nata nel 1906 a Vicenza che oggi conta oltre 2800 dipendenti in tutto il mondo. Il progetto, firmato dall’architetto Michele De Lucchi e presentato oggi nel corso di una conferenza stampa, prevede un investimento complessivo di 56 ...

Zambon : OpenZone raddoppia - via a lavori ampliamento campus scientifico Bresso (2) : – In passato, ricorda l’archistar, “quando si progettava un posto di lavoro si immaginavano file interminabili di scrivanie” e “l’unico luogo di incontro era la macchinetta del caffè, che veniva piazzata sul pianerottolo o in qualche sgabuzzino”. Oggi, invece, “gli uffici si disegnano in maniera totalmente diversa perché lo spirito è profondamente cambiato”. Del resto, “come diceva ...