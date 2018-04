Open Fiber | specialisti in fibra ottica formati a Palermo 2

Open Fiber : specialisti in fibra ottica formati a Palermo : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – Sono sbarcati a Palermo da Roma, da Bologna, dalla Calabria e naturalmente da varie zone della Sicilia. Sono i 27 giovani, studenti universitari e professionisti del settore, che hanno partecipato al corso di specializzazione organizzato da Elis e Open Fiber con lo scopo di formare progettisti di reti in fibra ottica da immettere immediatamente in un mercato del lavoro in continua espansione. L’esperienza ...

Open Fiber : fibra ultraveloce una realtà anche in hinterland di Torino (2) : (AdnKronos) - L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una rete a banda ultra-larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del 'sistema Paese' e, in particolare, l'evoluzione verso 'Industria 4.0'. L’azienda sta accelerando il processo di digitalizzazi

Open Fiber : fibra ultraveloce una realtà anche in hinterland di Torino : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – In circa 10mila unità immobiliari di Settimo Torinese da oggi è possibile acquistare i servizi in fibra ottica di Open Fiber e garantirsi una connessione sicura, veloce e di altissima qualità finalmente al servizio dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione. A meno di un anno dalla firma della convenzione, si legge in una nota, la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti aperto la ...

Sky con Open Fiber : TV e connettività dal 2019 : Sky ha sottoscritto un accordo con Enel Open Fiber che permetterà di offrire connettività e servizi TV in streaming ai clienti dall'estate del 2019.. 30 marzo 2018, 8:00 Enel Open Fiber e Sky hanno ufficializzato un importante accordo che consentirà all'emittente televisiva di poter lanciare un servizio ...

Open Fiber e Sky Italia per nuovo servizio via fibra : Accelerare la crescita a lungo termine della fibra e della Pay Tv. Questo l’obiettivo dell’accordo annunciato da Sky Italia e Open Fiber per il lancio di un servizio via fibra a partire dall’estate 2019. Questo servizio via fibra, spiegano i due operatori, andrà ad affiancarsi a quello via satellite e grazie a questo accordo Sky “beneficerà dei vantaggi offerti dall’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber – FTTH, ...

Sky e Open Fiber si alleano : sulla fibra una nuova pay tv digitale : Accordo per sfruttare l'infrastruttura in fibra ottica e trasmettere contenuti video in alternativa al satellite. L'avvio dall'estate del 2019