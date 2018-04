Opel - Lo stabilimento di Saragozza festeggia i 13 milioni di veicoli

quattroruote

(Di venerdì 6 aprile 2018) stata una Crossland X destinata a un cliente marocchino 13 milionesima vettura prodotta nellodi. L'esemplare da primato, con finitura bicolore azzurra e bianca, è uscito nelle scorse ore dalle linee produttive della fabbrica spagnola inaugurata nell'agosto del 1982 e da sempre uno dei punti di forza del marchio del Fulmine.Futuro elettrico. L'importantissimo traguardo è stato raggiunto grazie a efficienti linee produttive che negli anni hanno sfornato modelli come la Kadett, l'Astra, la Tigra, la Meriva, la Mokka, anche in versione X, e il Combo oltre alle tutte le versioni della Corsa, dal modello originale a quello odierno. Anche la sesta generazione della compatta sarà costruita aa partire dal prossimo anno e darà il via a una nuova strategia di elettrificazione del marchio. Nel 2020, infatti, la Casa tedesca lancerà una versione elettrica ...