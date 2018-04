eurogamer

: Onrush: nuovi elementi di gameplay emergono da una diretta del gioco #Onrush - Eurogamer_it : Onrush: nuovi elementi di gameplay emergono da una diretta del gioco #Onrush -

(Di venerdì 6 aprile 2018), nuovo titolo arcade di corse di Codemasters, punta ad attirare una fetta di pubblico poco amante di simulazioni di guida troppo seriose, e come possiamo vedere dal, è presto detto il perché.Oggi Codemasters ha infatti tenuto unasu YouTube nella quale mostrava ilin azione,che riproponiamo qui di seguito e nella quale si vedono ampie porzioni didel.Ildovremo gareggiare duramente per far fuori i nostri avversari prima che taglino il traguardo prima di noi. Al centro delvi è l'azione nella maniera più assoluta, combattimenti violenti e vendette in agguato sul tracciato di gara.Read more…