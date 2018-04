hwbrain

: OnePlus 6 prima immagine dal vivo e prezzo delle tre varianti - - AppleFeedNews : OnePlus 6 prima immagine dal vivo e prezzo delle tre varianti - - zazoomnews : Prima foto OnePlus 6: immancabile notch uscita ad un passo? - #Prima #OnePlus #immancabile #notch… - infoitscienza : Prima foto OnePlus 6: immancabile notch, uscita ad un passo? -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Ecco ladaldel prossimo6 A6003 che sarà venduto in tre distinte: ildi vendita stimato in Euro per l’Europa.Siamo sicuramente molto vicini all’annuncio ufficiale del prossimo smartphone top di gamma6, nome in codice aziendale A6003.6 si mostra in una nuovadal: confermato il NotchIl nuovo dispositivo è stato mostrato oggi in undalinedita che ci fa capire come il dispositivo avrà un display piuttosto grande in formato 19:9 perché utilizzerà il Notch (la tacca) sulla parte superiore del pannello.daltreat HWBrain.it.