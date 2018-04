Omeopatia | le ricerche chimico-fisiche delle Extremely Diluted Solutions EDS

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) (AdnKronos) – L’acqua, sostanza senza la quale non esisterebbe la vita sulla terra, “è l’elemento più studiato al mondo ma resta ancora il più misterioso, ed è incredibilmente affascinante e sorprendente”. Parola di Vittorio Elia,fisico che ha dedicato gran parte dei suoi 52 anni di vita professionale proprio allo studio dell’acqua, con oltre 50 lavori scientifici sul tema pubblicati su riviste internazionali.Dopo aver insegnato Elettrochimica all’Università Federico II di Napoli, Elia ora si dedica ‘full time’ agli studi sull’acqua e – racconta all’Adnkronos Salute – “circa 20 anni fa, quando mi è capitato di imbattermi nell’acqua prodotta con i metodi omeopatici, mi sono chiesto: ‘ma questi sono matti’? Non solo diluiscono al punto che non rimane più il principio attivo ma ...