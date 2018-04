Olimpiadi | Sala | Milano c’è ma prima d’estate capire cosa fare 2

meteoweb.eu

: @joem5s @LaStampa e quella sottospecie di SINDACO SALA viene prosciolto dalla truffa degli alberi pagati il TRIPLO… - Giuseppe7491 : @joem5s @LaStampa e quella sottospecie di SINDACO SALA viene prosciolto dalla truffa degli alberi pagati il TRIPLO… - ITECalabretta : Si parlerà di Olimpiadi di Matematica al #itecalabretta di Soverato sabato 7 aprile 2018 alle ore 10:00 presso la s… - trancedesigner : Olimpiadi, le acrobazie di Malagò in bilico tra Sala e Di Maio - Corriere della Sera Corriere della Sera Olimpiad… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) (AdnKronos) – Intervistato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli,torna sul tema. “Io credo molto nei grandi eventi e penso che leInvernali del 2026 andranno in Europa e non in America: premieranno una città europea”. La candidatura diè ancora solo una sorta di manifestazione di interesse, “qualora Governo e Coni valutassero questa opportunità”, dice ancora il sindaco. Il punto è che “serve un Governo che investa in qualche rimane: ad esempio, un grande Palazzetto dello sport anon c’è e sarebbe molto utile”, osserva. Per ora il Comune dinon vuole muovere un altro passo: “I tempi sono maturi, Torino ad esempio ha già un comitato promotore ma per me bisogna avere la certezza dei finanziamenti. L’idea è ‘non ad ogni costo’, ma può essere opportunità”. ...