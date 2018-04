Nuovi televisori LG 2018 Oled | tutte le novità

gqitalia

(Di venerdì 6 aprile 2018) Da apparecchio ingombrante a pezzo di design da esporre in salotto, da strumento di intrattenimento a “smart hub” per gestire i contenuti. Dapprima in bianco e nero, poi in grado di offrire immagini e colori perfetti. Oggi il televisore non è solo un elettrodomestico: la tecnologia applicata all’home entertainment ha permesso di creare prodotti che si adattano perfettamente alla ricercatezza e al design delle case più moderne. Un trend che negli ultimi anni vede iabbandonare sempre più spesso le forme standardizzate, per avvicinarsi a proposte in cui design e tecnologia all’avanguardia si fondono perfettamente. È per questo che LG ha deciso di rinnovare la propria gamma di tvcercando di coniugare innovazione tecnologica e cura del dettaglio estetico, per offrire pezzi d’arredo in grado di valorizzare ogni ambiente continuando ad offrire prestazioni straordinarie e ...