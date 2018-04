Nuove sanzioni Usa contro aziende e oligarchi russi vicini a Putin

Nyt : Usa studiano Nuove sanzioni a Mosca - dubbi di Trump : Nel pieno della guerra di spie con Mosca, la Casa Bianca starebbe studiando la possibilità di ulteriori sanzioni contro la Russia. Lo riporta il New York Times, spiegando però come il presidente Donald Trump resti riluttante nel cambiare il suo approccio e nell'autorizzare nuove misure, nonostante alcuni dei massimi responsabili della sua amministrazione premano per una politica più aggressiva.

Trump scatenato - Nuove sanzioni fino a 60 miliardi di dollari alla Cina : ROMA - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette di nuovo all'angolo la Cina ed è pronto ad annunciare oggi nuove tariffe e sanzioni per un valore che potrebbe arrivare fino a 60 miliardi di ...

“Trump impone Nuove tariffe e sanzioni alla Cina per 50 miliardi. Oggi la firma” : nuove tariffe e sanzioni contro la Cina per un valore di almeno 50 miliardi di dollari secondo il New York Times, per 60 miliardi per il Wall Street Journal. Sono le misure contenute in un memorandum che Donald Trump sarebbe pronto a firmare Oggi. Dopo giorni di indiscrezioni, la programmazione della firma è arrivata sull’agenda ufficiale del presidente, pubblicata dalla Casa Bianca. La mossa “contro l’aggressione economica della ...

Russia nel mirino : Nuove sanzioni dagli Usa. Spia avvelenata - Governi occidentali accusano Mosca : NEW YORK - L'amministrazione di Donald Trump, accusata spesso di risposte troppo caute contro l'agressività della Russia di Vladimir Putin, ha fatto scattare oggi sanzioni contro Mosca che aveva a ...

Russia nel mirino : ?Nuove sanzioni dagli Usa. Spia avvelenata - Governi occidentali accusano Mosca : È il pacchetto più significativo di ritorsioni in risposta alle intrusioni di Mosca denunciate dalla stessa intelligence statunitense nelle elezioni americane del 2016. Il momento scelto per far scattare la rappresaglia appare significativo alla luce delle recenti mosse di Mosca che hanno scosso l'Europa: la Gran Bretagna ha accusato apertamente il Cremlino di aver avvelenato una ex Spia russa a Londra, espellendo 23 diplomatici di Putin...

Russiagate - Nuove sanzioni degli Usa contro Mosca - : Colpite due agenzie di intelligence, insieme all'Internet Research Agency di San Pietroburgo, accusata di aver interferito nella campagna elettorale statunitense del 2016. Coinvolti anche cittadini e ...

Russiagate - Usa impongono Nuove sanzioni contro enti legati a Mosca : Gli Stati Uniti hanno annunciato una serie di sanzioni contto la Russia per la sua interferenza nelle presidenziali Usa del 2016 e per diversi cyber-attacchi. Lo riferisce il segretario Usa del Tesoro,...

L’amministrazione Trump ha imposto Nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle elezioni del 2016 : L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha annunciato che imporrà delle nuove sanzioni alla Russia in relazione all’ingerenza subita nelle elezioni presidenziali del 2016 da parte di agenti russi. Inizialmente Trump si era dimostrato molto riluttante ad approvare sanzioni del The post L’amministrazione Trump ha imposto nuove sanzioni alla Russia per l’ingerenza alle elezioni del 2016 appeared first on ...

Usa propongono Nuove sanzioni antirusse per avvelenamento di Skripal - : "La legge USA del 1991 sul controllo per la distruzione delle armi chimiche e biologiche richiede che il presidente stabilisca se uno stato abbia usato delle armi chimiche, e imponga successivamente ...

Corea del Nord - Washington gela Pyongyang : pronte Nuove sanzioni : Gli Stati Uniti gelano ogni proposta di dialogo con la Corea del Nord proprio poche ore dopo l'apertura di Pyongyang che aveva fatto sapere alla delegazione sudCoreana di essere disponibile a "rinunciare al proprio programma nucleare"...

Usa - fratellastro Kim ucciso con nervino. Scattano Nuove sanzioni su Pyongyang : Proprio quando sembrava migliorare, la tensione tra Stati Uniti e Corea del Nord torna di nuovo a crescere. E questo perché secondo quanto riferito da Washington, il fratellastro di Kim è stato ucciso con l'agente nervino VX, il cui uso è vietato."Il governo della Corea del Nord ha usato l'agente chimico da guerra VX per assassinare Kim Jong Nam nell'aeroporto di Kuala Lumpur", ha dichiarato la portavoce del ...