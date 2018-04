“Non volevo ma…” La scelta ‘costretta’ di Maria De Filippi | non è affatto contenta Il

Il volontariato di Dries Mertens : “Non volevo che si sapesse - ma i giornali ne parlano. Ecco cosa faccio - venite anche voi” : “Alla fine ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione di far sapere certe cose tramite i social”. Dopo il racconto dei giornali sui gesti di solidarietà di Dries Mertens, dalle pizze ai clochard fino ai finanziamenti al canile, passando per l’assistenza ai bambini ricoverati in ospedale, il giocatore del Napoli è venuto allo scoperto e ha postato un video sulla sua pagina Facebook per confermare le sue ...

DIVORZIO BERLUSCONI-VERONICA LARIO - NUOVA LITE/ “Non volevo nulla”; l’ex moglie - “lui mente” : Silvio BERLUSCONI-VERONICA LARIO, NUOVA LITE sul DIVORZIO: "non voglio i 46 milioni di euro, chiudiamo la LITE", la replica dell'ex moglie "non è vero, me li ha chiesti indietro"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 12:00:00 GMT)

Claudia Pandolfi in È arrivata la felicità 2 tra malattia e quotidianità (video) : “Non volevo che Angelica si ammalasse” : Claudia Pandolfi in È arrivata la felicità 2 interpreta Angelica Camilli, donna determinata e passionale che ha deciso di sfidare ogni difficoltà per amore di Orlando Mieli, di cui si è innamorata tra tanghi, litigi e baci. Nella seconda stagione in onda da martedì 20 febbraio su Rai1, però, quello che sembrava un rapporto solido se però minato, oltre che dalla routine quotidiana, dalla scoperta che Angelica ha un tumore al seno, il linfoma ...

“Una ferita insanabile”. Rocio Muñoz Morales lo confessa per la prima volta. La moglie di Raoul Bova non ne aveva mai parlato - eppure quel dolore è sempre presente : “Non volevo dirlo - ma…” : Difficile vederla in occasioni pubbliche se non in compagnia del marito Raoul Bova. Ma Rocio Muñoz Morales ha voluto fare uno strappo alla regola e ha accettato di rilasciare un’intervista a Silvia Toffanin che vedremo sabato 17 febbraio all’interno del contenitore pomeridiano Verissimo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. sempre molto riservata sulla sua vita privata, Rocìo parla per la prima volta della storia d’amore con il ...

“Scusa - non potevamo non dirtelo”. Dramma in diretta per Milly Carlucci. Ospite di Uno Mattina - l’amata conduttrice riceve una notizia devastante e sono lacrime a dirotto : “Non era così che volevo saperlo” : Una scoperta che ha sconvolto Milly Carlucci. Nel pieno della diretta di Uno Mattina la showgirl ha ricevuto una notizia che l’ha completamente sconvolta e di fronte alla quale non è riuscita a trattenere le lacrime. Profondamente addolorata si è chiusa in una tristezza infinita. così la conduttrice di Ballando con le Stelle ha appreso la notizia della morte Bibi Ballandi. Il produttore musicale aveva 71 anni e purtroppo era malato da ...

Verissimo - Francesco Monte : “Non volevo andare via dall’Isola dei Famosi. Mio padre ha pianto. Aspetterò Paola Di Benedetto” : Francesco Monte a Verissimo: le dichiarazioni dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Francesco Monte è tornato in tv dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo, si è difeso dalle accuse di Eva Henger ma ha soprattutto svelato il suo stato d’animo. Uno stato d’animo che non è dei migliori. Perché Monte non voleva lasciare […] L'articolo Verissimo, Francesco Monte: “Non volevo andare via ...