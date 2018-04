Non consegna la posta per 3 anni | denunciato corriere In casa 400kg di lettere e buste

Ultime ore da uomo libero per Lula - entro stasera deve consegnarsi alla polizia (ma Non è detto che lo farà) : Lula da Silva dovrà costituirsi entro stasera alla polizia federale di Curitiba per cominciare a scontare una pena di 12 anni di carcere per corruzione, dopo che i tribunali brasiliani hanno accelerato in modo drammatico l'iter processuale dell'ex presidente, grande favorito alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. Meno di 24 ore dopo che il Supremo Tribunale Federale (Stf) ha respinto la richiesta di habeas corpus presentata da ...

Torino. Stipendio troppo basso - e lui Non consegna la posta : Torino. Stipendio troppo basso, e lui non consegna la posta – Lo Stipendio era troppo basso, così per tre anni un corriere non ha consegnato la posta. L’uomo, un 33enne della provincia di Torino, è stato denunciato dai carabinieri, che hanno trovato 400 chili di lettere nel suo appartamento. L’uomo era stato fermato nei giorni scorsi a Santena alla guida della sua macchina durante un controllo stradale. In tasca nascondeva un ...

Brasile - Lula potrebbe decidere di Non consegnarsi alla giustizia : L'ex presidente brasiliano, Lula da Silva, potrebbe decidere di non costituirsi entro le 17 di venerdì , le 22 in Italia, a Curitiba, come ha ordinato il giudice Sergio Moro, per aspettare invece che ...

Telegram ha spiegato perché tecnicamente Non può consegnare i messaggi degli utenti a Mosca : Non darà l’accesso ai messaggi degli utenti perché tecnicamente impossibile. Così ha risposto Telegram, la nota app di messaggistica cifrata, alla richiesta delle autorità russe di avere le chiavi di cifratura con cui leggere i messaggi elettronici inviati attraverso la app in caso di indagini. La spiegazione di questa impossibilità è stata scritta in una lettera inviata dall’avvocato di ...

Sequestrata la nave ProActiva Open Arms : Non ha consegnato i migranti ai libici : La Procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, ormeggiata da sabato nel porto di Pozzallo dopo lo sbarco di 218 migranti. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina.Continua a leggere

Russiagate - McCabe consegna a Mueller appunti su incontri con Trump. Che twitta “L’indagine Non doveva neanche iniziare” : Non lo aveva mai digerito, fin dall’inizio. Fin da quel 18 maggio 2017 in cui il Dipartimento di giustizia nominò Robert Mueller ‘commissario’ speciale alle indagini federali sul Russiagate. Il giorno stesso della nomina aveva definito l’indagine “la più grande caccia alle streghe di un politico nella storia americana” e ha trascorso gli ultimi mesi a smentire le voci secondo cui la sua intenzione era quella ...

Vaccini obbligatori - cosa succede a chi Non ha consegnato la certificazione a scuola? : (Foto: Scuola di fallimento/Play Res) Come ribadito più volte nei giorni scorsi dalla ministra della Salute Lorenzin, da oggi si fa sul serio. Il 10 marzo è scaduto il termine per la presentazione della documentazione che accertasse la situazione vaccinale dei minori da 0 a 16 anni. E da lunedì 12 marzo gli istituti scolastici sono tenuti ad applicare quanto previsto dalla legge sui Vaccini obbligatori. Che cosa accade ora? Nulla di più di ...

“Vincere l’Isola e tornare con Cecilia”. Striscia la Notizia sgancia un’altra bomba : intercetta Francesco Monte per consegnargli il Tapiro d’oro (per il “canna-gate” in Honduras) ma l’inviato è sorpreso di trovare l’ex naufrago proprio in quel posto (che Non è affatto uno qualunque). Poi vengono fuori cose “esagerate” e Monte fa il vago… Pazzesco : Martedì 13 febbraio andrà in onda la prossima puntata de l’Isola dei Famosi. Il programma, infatti, è stato spostato al martedì. In teoria nella prossima puntata dovrebbe essere presente Francesco Monte che, pur essendo già in Italia, non ha partecipato alla scorsa puntata perché non voleva incontrare Eva Henger. Anche lo scontro che c’è stato sabato 10 febbraio a Verissimo era uno scontro a distanza. Eva e Francesco non si sono incontrati ...

Vicenza - da anni Non consegna la posta : in garage 570 kg di lettere : Vicenza, da anni non consegna la posta: in garage 570 kg di lettere Vicenza, da anni non consegna la posta: in garage 570 kg di lettere Continua a leggere L'articolo Vicenza, da anni non consegna la posta: in garage 570 kg di lettere sembra essere il primo su NewsGo.

