Neo papà | Vodafone raddoppia la durata del congedo

Francesco Arca papà bis : su Instagram l'annuncio e la tenera foto del Neonato : Francesco Arca è di nuovo papà, stavolta di un bel maschietto. La compagna Irene Capuano ha annunciato la nascita del piccolo Brando Maria con una tenerissima foto social: “Brando Maria...

Fedez Neo papà culla il piccolo Leone - su Instagram il primo video del figlio : Chiara Ferragni ha postato una stories nella quale si vede Fedez neo papà, a torso nudo, che culla il bimbo su una sedia a dondolo.

"Ha scagliato un sacchetto del pane contro il figlio Neonato" : giovane papà a processo : Due anni e quattro mesi di reclusione. Questa la condanna chiesta dall'accusa nei confronti di un 27enne di San Francesco al Campo (Torino), reo secondo la sua ex fidanzata di aver scagliato un sacchetto del pane contro il figlio di pochi mesi...

"Tiziano Ferro papà in America con l'utero in affito" : la verità sulla foto con il Neonato su Instagram e Fb : Tiziano Ferro papà. È bastata una foto con un neonato in braccio a scatenare la fantasia dei fan del cantante che ha recentamente detto di voler avere un figlio prima dei 40...

“Tiziano Ferro è diventato papà” : la foto. I fan non potevano credere ai propri occhi - poi è arrivato l’annuncio. E lo scatto del cantante con il Neonato è stato letteralmente preso d’assalto : “È la foto che aspettiamo tutti da tempo. Sei di una dolcezza incredibile, commovente. Valore assoluto!”. E, ancora, si legge sotto al post di Tiziano Ferro da oltre 21mila mi piace in meno di un’ora: “Mi sono commossa come una stupida…Questa foto è stupenda. E poi per l’ennesima volta viviamo le cose in simbiosi…Siete davvero una meraviglia e il tuo sorriso dice tutto”, “Felice che ...

Chiara Ferragni e Fedez/ Il corso pre parto diventa social : "Un Neo papà ha mai vomitato?" : Le settimane passano in fretta e presto Chiara Ferragni e Fedez stringeranno tra le braccia il piccolo Leone ma fino ad allora ecco l'ultimo sacrificio: un corso pre parto "horror"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:47:00 GMT)

Latina - i verbali : 'Antonietta aggredita per un sms'. Ma per l'Arma lui era idoNeo. 'Papà è troppo geloso'. Uccide le due figlie : dal nostro inviato CISTERNA È la cronaca di una tragedia annunciata. Di sottovalutazioni e di istituzioni che non si parlano tra di loro. Con i servizi sociali chiamati a intervenire e...

Neonata morta a Pescasseroli - il papà confessa mi è scivolata dalle braccia : L'Aquila - Il papà della Neonata morta qualche giorno fa a Pescasseroli, dopo l'inutile corsa all'ambulatorio locale, ha confessato che la piccola era caduta della sua braccia mentre stava dandole il biberon. L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. L’autopsia, eseguita sabato scorso dall’anatomopatologo Cristian D’Ovidio, ha stabilito che le cause del decesso ...