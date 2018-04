Nel Play Store di Google imperversano le app di mining di criptovalute

Due ruote contro l'apocalisse Nello spettacolare trailer gameplay di Steel Rats : Un action 2,5D, una motocicletta pesantemente corazzata e modificata e un mondo post-apocalittico invaso da pericolosi robot. Steel Rats è una creatura strana che però sembra avere alcune interessanti frecce al proprio arco.Come segnalato da Rock Paper Shotgun, i ragazzi di Tate Multimedia hanno condiviso un nuovo trailer gameplay che mostra cosa possiamo aspettarci da questo particolare progetto che ci chiederà di muoverci in sella a una moto ...

ONRUSH : Corre - Distrugge e Gareggia Nel nuovo gameplay trailer : Codemasters & Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di ONRUSH, il nuovo titolo racing action arcade che arriverà su PlayStation 4 ed Xbox One il 5 Giugno 2018. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. ONRUSH Corre in un nuovo gameplay trailer In ONRUSH, i conCorrenti dovranno Gareggiare duramente e Distruggere ancora più selvaggiamente gli ...

Lettore di impronte Nel display di Xiaomi Mi 7? Secondo Lei Jun ci sarà : È ancora una volta il CEO e co-fondatore di Xiaomi, Lei Jun, a far trapelare qualche indiscrezione su Xiaomi Mi 7. Stavolta l'anticipazione riguarda il Lettore di impronte nello schermo, che Secondo il CEO ci sarà davvero. L'articolo Lettore di impronte nel display di Xiaomi Mi 7? Secondo Lei Jun ci sarà proviene da TuttoAndroid.

PlayStation 5 difficilmente arriverà Nel 2018 - più probabile il 2020 : Secondo Michael Pachter, riporta WCCFtech, PlayStation 5 difficilmente farà capolino sul palco di una qualche conferenza Sony quest'anno. L'analista si riferisce ad una serie di rumor che volevano la console venisse lanciata addirittura entro l'anno, finestra di lancio, questa, estremamente improbabile per svariati motivi, e anche Pachter concorda.Secondo l'analista il successore di PS4 uscirà molto probabilmente nel 2020, anche se un possibile ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Venezia vince gara-1 - Torino crolla Nell’ultimo quarto : Sono iniziati i Playoff della Serie A1 di Basket femminile. In gara-1 dei quarti di finale la Reyer Venezia ha sconfitto 74-57 la Fixi Torino al termine di una partita che si è decisa negli ultimi dieci minuti, quando la neo finalista di Eurocup ha costruito il break decisivo per la vittoria finale. Ottima prova in casa Venezia di Martina Bestagno, che chiude con 14 punti a referto. Riquna Williams è la top scorer con 16 punti ed in doppia cifra ...

Box Office Italia : Ready Player One in testa Nel weekend pasquale : Durante il giorno è costretta a rimanere in casa, ma è dopo il tramonto che il mondo di Katie prende vita, nel buio, quando si reca alla stazione ferroviaria locale per suonare la sua chitarra ...

L'esplorazione e i temibili Troll Nel nuovo imperdibile video gameplay di God of War : In attesa del 20 aprile e dell'evento esclusivo dedicato al gioco a cui potreste partecipare grazie a PlayStation ed Eurogamer.it, ogni nuovo filmato dedicato a God of War si rivela indubbiamente imperdibile.In questo caso ci troviamo alle prese con un nuovo video gameplay pubblicato dal canale ufficiale di PlayStation e segnalato da DualShockers. Il filmato mostra alcuni degli aspetti fondamentali della nuova direzione intrapresa dalla serie. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Ian Poulter trionfa Nello Houston Open! Beau Hossler beffato Nel playoff - sul podio anche Jordan Spieth : Parla inglese lo Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 72 del Golf Club of Houston ad Humble, nel Texas. Ian Poulter ha prevalso nel playoff contro lo statunitense Beau Hossler, a lungo al comando del torneo, e ha conquistato il suo terzo successo in carriera nel circuito PGA, tornando a vincere oltre cinque anni dopo la conquista del WGC-HSBC Champions ...

Pallavolo femminile-Playoff scudetto : Imoco subito avanti Nella serie con Scandicci - lunedì primo confronto tra Igor e Busto Arsizio : La cronaca. De la Cruz è la spina nel fianco delle avversarie e su di lei Scandicci prova a costruire il set , 13-13, . Mini allungo ospite firmato Danesi , 16-18, . Ecco salire in cattedra ...

PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V segnano una nuova pietra miliare Nelle vendite su Steam : PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V sono ancora tra i giochi più venduti di Steam, riporta DSOgaming.I due titoli infatti, secondo Steamspy, hanno venduto rispettivamente 33 milioni di copie (per quanto riguarda PUBG) mentre GTA 5 di Rockstar ha superato quota 10 milioni. Questi dati si riferiscono alle sole vendite effettuiate su Steam per PC.PlayerUnknown's Battlegrounds si piazza dunque al secondo posto della classifica dei ...

Volley : A2 Maschile - Play Off e Play Out si giocano Nel week end di Pasqua : ROMA - Tra sabato 31 marzo e domenica 1 aprile si concluderanno, con Gara 2 , le sfide preliminari di Play Off e Play Out che decreteranno le squadre che entreranno nei Quarti di Finale Play Off ...

GIF Nell’Always On Display anche sui Samsung Galaxy S8 e novità per Apps Edge : I possessori di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus possono ora inserire GIF all'interno della modalità Always On Display aggiornando l'app nel Galaxy Apps. Piccola novità anche per Apps Edge, che ora permette di aprire le app con la visualizzazione popup. L'articolo GIF nell’Always On Display anche sui Samsung Galaxy S8 e novità per Apps Edge proviene da TuttoAndroid.

Nba - che disdetta per Philadelphia e BeliNelli : la stella Embiid si ferma prima dei playoff : Non è così che la sua stagione da rookie doveva essere ricordata. Markelle Fultz, scelta numero uno assoluta dei Philadephia 76ers, è rientrato dopo un'assenza di 68 gare, tra problemi al polso e un ...

Ready Player One : il giovane cast ci porta Nell'incredibile mondo virtuale di OASIS : L'attesa è finita, il nuovo film di fantascienza distopico diretto da uno dei nostri visionari preferiti, Steven Spielberg , è uscito nelle sale italiane! Fin dalle prime anticipazioni, Ready ...