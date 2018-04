Nel Pd volano stracci | Renzi sta cercando di controllare ancora il partito?

Gp Bahrain - volano le Ferrari Nelle seconde libere : Roma, 6 apr. , askanews, La Ferrari domina le seconde libere del Gp del Bahrain. Kimi Raikkonen , 1'29 817, e Sebastian Vettel , 1'29 828, si sono infatti piazzati in cima alla lista dei tempi divisi ...

NBA 2018 : San Antonio ferma Houston - i Sixers volano con BeliNelli. Pasqua ricca di partite : Tante partite e classifiche si stanno delineando in maniera sempre più precisa. La gran parte delle formazioni NBA sono scese in campo nella giornata di ieri, tra la serata e la notte italiana: nei 13 match in programma della stagione regolare NBA 2018 non sono mancati dei risultati interessanti. Come la vittoria dei San Antonio Spurs sugli Houston Rockets, in netta difficoltà contro una squadra che sulla carta, per quanto visto in questa ...

Nel parlamento del Kosovo volano gas lacrimogeni : lo stratagemma dell'opposizione per bloccare il voto : Gas lacrimogeni in parlamento per bloccare il voto sulla legge che ridefinisce una nuova limitazione della frontiera con il Montenegro. È accaduto in Kosovo e gli autori sono alcuni deputati dell'opposizione appartenenti alla sinistra nazionalista. Come si vede nel video una bottiglia di gas lacrimogeno è stata lanciata nel momento in cui i deputati si stavano preparando a votare la ratifica, secondo quanto ha riferito un ...

Gli Stamina volano Nelle classifiche tedesche : Entrano nelle classifiche 'metal' in Germania i salernitani Stamina, freschi del disco 'System of power', un cd uscito per la Pride&Joy che affronta tematiche di denuncia sociale. La formazione, che ...

Russia 2018 - il pallone Telstar e la mascotte Zabikava volano Nello spazio : Se la mascotte Zabikava è un'idea del figlio dello stesso Artémiev: "Lui è un tifoso di calcio e mi ha chiesto di portare con me questo simbolo della coppa del mondo; per noi sarà uno degli ...

Ora volano stracci Nel Pd per il referendum su M5s : Il Pd continua ad interrogarsi sul suo futuro. Il partito è rimastro schiacciato dal risultato elettorale e da qualche giorni si interroga se aprire alle trattative con il movimento Cinque Stelle, ...

In Puglia volano alto le ambizioni Nel settore aerospazio : Il settore dell’aerospazio ha un peso specifico nella competitività economica pugliese e nei prossimi anni scenari interessanti potrebbero aprirsi se alcune priorità strategiche di azione si tradurranno in realtà. Sono quelle individuate nel documento di visione presentato lo scorso novembre alla Fiera del Levante, frutto del lavoro di un gruppo indipendente di esperti nazionali coordinati dall’Agenzia regionale per la tecnologia e ...

Houston e Toronto volano - vince anche BeliNelli : Roma, 12 mar. , askanews, Houston e Toronto allungano in testa alle rispettive Conference. I Rockets, nonostante l'assenza di James Harden vincono il derby texano contro i Dallas Mavericks con 24 ...

Nel Pd volano gli stracci tra renziani e antirenziani : renziani contro antirenziani nel Pd, nuovo atto. Il ministro dello Sport e fedelissimo di Renzi, Luca Lotti, affida a Facebook un lungo post in cui punta il dito contro Andrea Orlando: "Se vogliamo aprire un dibattito interno facciamolo. Perché sentire pontificare di risultati elettorali persone che non hanno mai vinto un'elezione in vita propria sta diventando imbarazzante".Scrive ancora Lotti: "Ha ragione il ministro Orlando quando ...

“Hey!”. Sonia BrugaNelli bacia un altro. Pioggia di flash per la moglie di Bonolis. I paparazzi immortalano l’ambigua scenetta - le foto volano in rete : ecco chi è quell’uomo : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, è stata pizzicata dal settimanale Vero, a cena con un amico in un ristorante della Capitale. Tra i due sembra esserci molta intesa, tanto che alla fine della cena è scattato anche un bel bacio a stampo. Una scenetta ghiotta ai fotografi ma per niente equivoca nella realtà dei fatti: il ‘terzo incomodo’, infatti, altro non era che un amico della coppia e il siparietto è stato solo ...

NBA - i Warriors volano. Vince BeliNelli. Westbrook stellare : ROMA - Continua il testa a testa serrato in vetta alla Western Conference tra gli Houston Rockets e i Golden State Warriors che questa notte hanno battuto seppur a fatica , 114-109, gli Atlanta Hawks ...

Sky e Netflix convolano a nozze. Un’alleanza prima al mondo Nel suo genere : Sky e Netflix convolano a nozze. Il broadcast britannico e l’azienda d’intrattenimento americana hanno appena lanciato una partnership per raggruppare l’intero servizio Netflix all’interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Un’alleanza, la prima al mondo nel suo genere, che permetterà ai clienti Sky un accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Video on demand e programmazione più classica, supporto mobile e scatolone ...

Damiano Carrara e Cake Star volano a Catania Nella puntata del 23 febbraio : Katia Follesa a caccia del miglior pasticcere : Damiano Carrara e Cake Star torna in onda oggi, 23 febbraio, nel prime time di Real Time, per un'altra sfida tra pasticceri in quel di Catania. Continua il viaggio al Sud del programma che, dopo Bari, oggi sbarcherà in Sicilia a caccia del miglior pasticcere proprio nel luogo simbolo e ricco di tipicità come la città di Catania. Damiano Carrara e Cake Star continueranno tra assaggi e viaggi a cercare le migliori pasticcerie e proprio ai pieni ...

LIVE MotoGP - Test Thailandia 2018 in DIRETTA (domenica 18 febbraio) : Dovizioso e la Ducati volano Nella prima ora di prove - Marquez si nasconde : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test 2018 della MotoGP sul tracciato di Buriram (Thailandia). Sull’asfalto thailandese i team si esibiranno nelle ultime ore di questa tre giorni di prove cercando di incamerare più informazioni possibili e magari risolvere alcuni problemi. E’ il caso di Valentino Rossi afflitto dalle criticità della sua Yamaha, dal punto di vista dell’elettronica, che ...