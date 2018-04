Nel 2013 Casaleggio diceva | Se il Movimento facesse un governo con il Pd | io me ne

Sicilia : arresto Caputo - Nel 2013 decaduto da deputato Ars : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Salvino Caputo, l'avvocato di Monreale arrestato all'alba di oggi per voto di scambio, con il fratello Mario Caputo, nel 2013 era stato costretto a lasciare l'Assemblea regionale Siciliana dopo che nei suoi confronti divenne definitiva una condanna ad un anno e cinque m

Sicilia : arresto Caputo - Nel 2013 decaduto da deputato Ars : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Salvino Caputo, l’avvocato di Monreale arrestato all’alba di oggi per voto di scambio, con il fratello Mario Caputo, nel 2013 era stato costretto a lasciare l’Assemblea regionale Siciliana dopo che nei suoi confronti divenne definitiva una condanna ad un anno e cinque mesi per tentato abuso d’ufficio. L’ex deputato regionale di An e poi Pdl cercò, secondo i giudici, di fare ...

Consultazioni al via - il precedente di Giorgio Napolitano : quando istituì la squadra dei saggi Nel 2013 : Domani, mercoledì 4 marzo, al via le Consultazioni da Sergio Mattarella per cercare una soluzione per il governo. Ma non sarà semplice, tanto che come è noto già si dà per scontato che l'incarico ...

Pd - Stefano Feltri vs Ricci : “Marcucci? Un caso di conflitto d’interessi - Nel 2013 faceste un ddl in cui rientrava anche lui” : Polemica vivace a Omnibus (La7) tra il vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, Stefano Feltri, e il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci. Argomento della discussione: l’articolo odierno di Stefano Feltri sul neo-capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, manager nel gruppo di famiglia, la multinazionale farmaceutica Kedrion, specializzata in emoderivati e con 600 milioni di fatturato. Feltri spiega: “La cosa divertente è che il 20 giugno ...

Elezioni - Travaglio a Cappellini : “M5s disse no a Pd Nel 2013? Non c’entra nulla con la situazione attuale” : “Non ho affatto rimosso il precedente del 2013, quando i 5 Stelle dissero no a Bersani. Ma non c’entra niente con la situazione attuale”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde a Stefano Cappellini, caporedattore della sezione Politica di Repubblica. E spiega: “All’epoca i due partiti erano arrivati pari col 25,5% ed era assolutamente impensabile che uno dei due chiedesse ...

Elezioni - Cappellini vs Travaglio : “Tua ricostruzione su no del M5S a Pd Nel 2013 è singolare”. “Parli di cose diverse” : Polemica concitata a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Stefano Cappellini, capo della redazione politica di Repubblica. La discussione esplode dopo l’intervento di Travaglio, dal quale Cappellini dissente: “E’ una ricostruzione singolare. Il no dei 5 Stelle a Bersani fu legittimo, esattamente come lo è quello attuale del Pd al M5S. Ci vuole, però, un po’ di coerenza e di onestà ...

Sarkozy - “5 milioni in 3 valigie da Tripoli” : l’inchiesta partita Nel 2013 tra soldi libici - intercettazioni e false identità telefoniche : Cinque milioni in contanti in tre valigette. Trasportati in aereo da Tripoli a Parigi in tagli da 200 e 500 euro con i saluti di Muammar Gheddafi, erano destinati a finanziare la campagna elettorale coronata dal trionfo alle presidenziali del 2007 contro la socialista Segolène Royal. Nicolas Sarkozy ne risponde da questa mattina ai magistrati negli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre. Solo una tranche dei presunti finanziamenti occulti ...

In una casa a Venezia è stato trovato il corpo mummificato di un uomo. Forse è del proprietario - cancellato dall'anagrafe Nel 2013 : Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un piccolo appartamento a Venezia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Natanti i quali ipotizzano che la salma potrebbe essere quella del proprietario dell' abitazione, un uomo 75 anni, che risultava essere stato cancellato dall'anagrafe del Comune nel 2013 in quanto irreperibile. La casa, in Sestiere Dorsoduro, era in una situazione di degrado generale, sporca e abbandonata, con ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : come andò veramente Nel 2013 tra Bersani e i Cinque Stelle : E’ vero che l’Istat segnala un nuovo boom dell’occupazione e che quindi il Jobs act di Matteo Renzi ha portato buoni risultati in termini di lavoro all’Italia? E’ vero che, Cinque anni fa, nel marzo 2013, fu per quella diretta streaming alla Camera tra i Cinque Stelle – rappresentati da Roberta Lombardi e Vito Crimi – e Pierluigi Bersani che non nacque un’intesa fra i loro partiti e che, dunque, ...

Vibo. Omicidi commessi Nel 2013 arrestate 5 persone : I Carabinieri di Vibo Valentia hanno messo a segno una vasta operazione contro la ‘ndrangheta in Calabria. I militari hanno arrestato

Luigi Di Maio - l'avvertimento di Travaglio : 'Attento a non fare come Bersani Nel 2013 - chiedi i voti al Pd' : 'Se Di Maio vuole i voti del Pd derenzizzato e di LeU , glieli chieda'. Da 10 giorni ormai Marco Travaglio ha clamorosamente spostato ritarato il Fatto quotidiano spostandolo sull'asse di un ...

Larghe intese - Brunetta : “Pd non può tirarsi fuori - noi Nel 2013 appoggiammo Letta e fummo responsabili” : “Non faccio distinzioni di Pd renzizzato o no: mi rivolgo a tutti gli esponenti del Pd, e ricordo loro che noi all’inizio della scorsa legislatura fummo responsabili e appoggiammo il governo Letta. Altrettanta responsabilità purtroppo non c’è stata da parte degli esecutivi di centrosinistra che si sono succeduti, ma ora bisogna guardare all’oggi: il Pd non può dire “fate voi” e chiamarsi fuori”. Così ...