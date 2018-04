Negli Usa primo parco mondo certificato per bimbi autistici 

Serena Grandi : «La cocaina? Chi non ne usava Negli anni 80?» : 'La droga ? Sono le stro***te degli anni '80, oggi non va nemmeno di moda. Chi non ha fatto uso di cocaina ?'. L'attrice Serena Grandi , ospite di Peter Gomez a ' LA CONFESSIONE ' in onda sul NOVE di ...

DiaSorin : ok da FDA a vendita Negli Usa del test LIAISON BRAHMS PCT II GEN per diagnosi sepsi : ... nonostante i progressi della medicina moderna e la diffusione di antibiotici e vaccini, colpisce oltre 26 milioni di persone ogni anno nel mondo, rimanendo la prima cause di morte per infezione. ...

Facebook - si allarga lo scandalo. Spiati Negli Usa 87 milioni di utenti : Cambridge Analytica ha ottenuto i dati personali di un abitante degli Stati Uniti su quattro. Sono infatti 87 milioni gli utenti di Facebook i cui like, condivisioni, messaggi, preferenze di vario genere sono finiti nei server dell’azienda inglese, e a confermarlo è lo stesso social network, con un post sul blog ufficiale. E per la prima volta si h...

Metal Gear Survive non riscuote il successo sperato : forte calo di prezzo Negli USA : Metal Gear Survive, lo spin-off della celebre serie di Metal Gear, è stato già protagonista della nostra approfondita recensione. Il gioco di Konami è disponibile per PC e console dalla fine di febbraio ma, a quanto pare, in poco tempo il prezzo del titolo è già sceso di molto.Come riporta Gamespot, Metal Gear Survive ha subito un forte calo di prezzo negli USA, alcuni rivenditori stanno vendendo il gioco con uno sconto superiore al 50% sul ...

Tesla - La Model 3 è l'elettrica più venduta Negli Usa : Dopo aver diffuso i dati sull'andamento del primo trimestre del 2018, la Tesla ha confermato che la Model 3 è ufficialmente l'auto elettrica più venduta negli Stati Uniti. Pur essendo ancora in ritardo rispetto alle iniziali previsioni di produzione, le linee costruttive della berlina compatta hanno iniziato a sfornare sempre più esemplari, raggiungendo negli ultimi giorni un regime di circa 2.000 vetture a settimana.Tripletta virtuale. Nei ...

Boom di Fca Negli Usa Vendite a +13 - 6% : Volano le Vendite di Fca a marzo nel mercato americano, registrando un +13,6%. Il dato è di gran lunga migliore delle stime , che erano pari a un +1,9%, . Il risultato ha fatto correre il titolo a ...

Questo nostro amore 80 conquista tutti e torna il 3 aprile : Anna è pronta a fuggire Negli USA? : Questo nostro amore 80 è finalmente tornato in onda con quella che possiamo definire la terza stagione della serie con Anna Valle e Neri Marcorè. Passano gli anni ma l'emozione di rivedere Anna e Vittorio insieme, almeno per un attimo, ha travolto il pubblico. Proprio quando lei, dopo qualche mese, sembrava pronta a ripartire insieme a lui, Salvatore comunica all'amico di aver visto la sua segretaria/amante incinta. L'incontro-scontro tra i ...

Vuoi entrare Negli Usa? Fammi prima controllare Facebook e Twitter. La proposta di Trump : Donald Trump intende cominciare a raccogliere la cronologia dei social network di chi presenta richiesta per ottenere un visto di ingresso negli Stati Uniti. La proposta, che giunge dal dipartimento di Stato, secondo quanto riporta la Bbc, richiederebbe a chi richieda un visto di fornire dettagli relativi ai suoi account Facebook e Twitter.La misura interesserebbe circa 14,7 milioni di persone ogni anno e mira a identificare e controllare chi ...

LA Galaxy - Ibrahimovic si presenta 'Mi sento un ragazzo - vincerò anche Negli Usa' : LOS ANGELES - Dopo aver acquistato una pagina di giornale per 'ufficializzare' il suo accordo con i Los Angeles Galaxy e dopo la presentazione virtuale con a fianco un leone, Zlatan Ibrahimovic viene ...

Un ragazzino di 13 anni si è candidato per diventare governatore Negli Usa : Perfino i democratici hanno elogiato l'impegno del tredicenne contro le armi anche se il grosso limite di Ethan è la difficoltà di conciliare lo studio con la politica. Deve essere accompagnato ad ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM Negli USA : Anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus no brand saranno in futuro abilitati a ricevere il segnale radio FM, ma purtroppo solamente negli Stati Uniti. La funzione avrebbe dovuto essere già attiva, ma pare che Samsung si sia "scordata" qualcosa. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potranno accedere alla radio FM negli USA proviene da TuttoAndroid.

Hyundai - Negli Usa il facelift della Tucson e altre novità : Il 2018 è un anno pieno di novità per la Hyundai che in occasione del Salone di New York ha svelato il facelift della Tucson presentando in anteprima americana anche le nuove Santa Fe (qui il nostro primo contatto) e Kona EV. Il marchio coreano ha deciso di puntare tutto sulle Suv, portando al debutto tre importanti modelli che presto arriveranno nelle concessionarie di tutto il mondo, Europa compresa. Nuovo sguardo. La versione aggiornata della ...

DOC delle Venezie - Armani : “Bene i 20 milioni dell’ICE per il vino italiano Negli Usa ma consolidiamo le posizioni” : «Guardiamo con favore alla nuova campagna di comunicazione promossa dall’Agenzia ICE verso il mercato americano per promuovere il vino italiano, anche alla luce delle recenti prese di posizione da parte degli USA in tema di dazi commerciali. Auspico che queste risorse siano ben spese per consolidare le nostre produzioni di punta e rafforzare la presenza e lo sviluppo dei vini italiani presenti negli Stati Uniti». Così Albino Armani, presidente ...

Samsung Galaxy A6 e A6+ arrivano in Europa ma non Negli USA : Secondo recenti informazioni ufficiose i prossimi Samsung Galaxy A6 e A6+ arriveranno in Europa (pensiamo pure in Italia) ma non saranno disponibili negli USA.Samsung sta in parte cambiando le carte in tavola per la sua fascia media e media alta di prezzo: stiamo ovviamente parlando della Gamma A 2018 che dovrebbe presto arricchirsi dei modelli A6 e A6+.I prossimi Samsung Galaxy A6 e A6+ secondo fonti da ritenersi ufficiosi (non proprio ...