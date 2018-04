Ndrangheta | arrestato in Calabria Giuseppe Pelle è figlio del superboss e reggente del

'Ndrangheta - arrestato il boss latitante Giuseppe Pelle - : L'arresto è stato eseguito dalla polizia dopo un blitz scattato nella notte a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Il latitante era nascosto in un'abitazione isolata e in una zona impervia

‘Ndrangheta - torna in libertà ex senatore Antonio Caridi : era stato arrestato nel 2016 : L’ex senatore Antonio Caridi, eletto nel 2013 con il Popolo delle libertà e successivamente transitato in Gal, è tornato in libertà. La decisione è stata adottata dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria dopo che la Cassazione aveva per due volte rinviato la posizione dell’ex parlamentare in ordine all’esigenza di custodia cautelare per avere fatto parte di una cupola politico – affaristico-mafiosa che dominerebbe la vita economica e ...

Reggio Calabria - tentò di uccidere 6 romeni per una lite sulla spazzatura : arrestato boss 'Ndrangheta : Appiccò un incendio ad un'abitazione nella zona sud di Reggio Calabria, con l'intento di provocare la morte di sei persone, tutti cittadini di origine romena, tra cui anche due bambini. Con questa ...

Per cacciare degli stranieri diede fuoco alla loro casa - arrestato boss della 'Ndrangheta : REGGIO CALABRIA - Non li sopportava, non voleva vederli lì nei pressi della sua abitazione e più volte aveva tentato di mandarli via. E per convincerli il 27 febbraio scorso ha tentato di bruciarli ...

