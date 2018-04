' Ndrangheta | arrestato il boss Pelle Latitante dal 2016 era nascosto in una zona

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora ’Ndrangheta Calabria : Giuseppe Pelle - arrestato latitante figlio superboss : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Calabria, arrestato figlio superboss della 'Ndrangheta del clan Pelle. Giuseppe latitante e braccato in un bunker in Aspromonte (6 aprile 2018)(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:40:00 GMT)

‘Ndrangheta. Arrestato Giuseppe Pelle - boss di San Luca. Per le Regionali 2010 mafiosi e politici in pellegrinaggio da lui : Era latitante dal 2016 ed è stato catturato stanotte il boss di San Luca Giuseppe Pelle, 58 anni e figlio del patriarca della ‘ndrangheta ‘Ntoni Pelle. La squadra mobile di Reggio Calabria e gli uomini del Servizio centrale operativo della polizia di stato, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, lo hanno scovato a Condofuri. Il boss, ritenuto capo strategico della “Provincia” ed erede del mammasantissima defunto alcuni anni fa, si ...

Reggio Calabria - blitz nella notte : arrestato Giuseppe Pelle - capo strategico della ‘Ndrangheta : L'uomo si nascondeva in un'abitazione isolata e semi irraggiungibile a Condofuri: nel blitz impiegati 50 uomini della polizia. Il boss si è arresto senza opporre resistenza.Continua a leggere

‘Ndrangheta - torna in libertà ex senatore Antonio Caridi : era stato arrestato nel 2016 : L’ex senatore Antonio Caridi, eletto nel 2013 con il Popolo delle libertà e successivamente transitato in Gal, è tornato in libertà. La decisione è stata adottata dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria dopo che la Cassazione aveva per due volte rinviato la posizione dell’ex parlamentare in ordine all’esigenza di custodia cautelare per avere fatto parte di una cupola politico – affaristico-mafiosa che dominerebbe la vita economica e ...

Reggio Calabria - tentò di uccidere 6 romeni per una lite sulla spazzatura : arrestato boss 'Ndrangheta : Appiccò un incendio ad un'abitazione nella zona sud di Reggio Calabria, con l'intento di provocare la morte di sei persone, tutti cittadini di origine romena, tra cui anche due bambini. Con questa ...

Reggio Calabria - tentò di uccidere 6 rumeni per una lite sulla spazzatura : arrestato boss 'Ndrangheta : Appiccò un incendio ad un'abitazione nella zona sud di Reggio Calabria, con l'intento di provocare la morte di sei persone, tutti cittadini di origine romena, tra cui anche due bambini. Con questa ...

Reggio Calabria : diede fuoco a una casa con bambini romeni - arrestato boss ‘Ndrangheta : Individuato l’autore di un incendio appiccato il 27 febbraio all’abitazione di fortuna in cui aveva trovato riparo una donna rumena di 46 anni senza fissa dimora, che ospitava quel giorno altri connazionali con bambini.Continua a leggere

Operazione Nerone - arrestato boss della 'Ndrangheta reggina : Roma, 20 mar. , askanews, Dalle prime ore di questa mattina, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, gli investigatori della Polizia di ...