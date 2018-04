NBA | Utah distrugge i Clippers | è l' addio ai playoff per la squadra di Gallinari?

NBA - i risultati della notte : Portland e Utah ok - tripla doppia con vittoria per James e Westbrook : Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 97-121 Era la sua partita e non poteva mancare per nulla al mondo. Ricky Rubio, al ritorno a Minneapolis con la sua nuova squadra, supera il problema al tendine del ginocchio e gioca una super partita che regala una vittoria pesantissima ai Jazz. La point ...

NBA - un altro Stockton agli Utah Jazz : secondo contratto decadale per il figlio David : un momento felice per gli Utah Jazz: la vittoria sul campo dei Golden State Warriors e più in generale il 2018 giocato ad alto livello , 23 successi nelle ultime 27 partite, ha permesso alla squadra ...

NBA - Minnesota perde la testa - Utah vince e tiene aperta la corsa playoff : La corsa ai playoff della Western Conference promette di essere una delle più memorabili di sempre, con ben otto squadre a giocarsi i rimanenti sei posti alle spalle di Houston e Golden State nell'...

NBA - i risultati della notte : Houston fa 11 in fila - LeBron guida i Cavs - Portland ferma Utah : Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 120-102 IL TABELLINO Un'altra partita oltre i 30 punti per James Harden , 31 e nove assist, , un altro parziale che spezza le gambe , stavolta nel terzo quarto, ...

NBA - Houston prima a ovest. Crollo Warriors - Utah Jazz no stop : Attacco alla vetta. I Warriors, condannati dallo show di Damian Lillard, cadono a Porland e perdono il 1° posto a Ovest, nonostante un super Durant, che segna 50 punti. Houston diventa la nuova regina ...

NBA - i risultati della notte : Durant dice 50 - ma non basta. Utah - Houston e Toronto non smettono di vincere : Per battere i campioni del mondo e quella che forse è la miglior squadra di sempre infatti sei costretto a fare gli straordinari ed è proprio quello che i ragazzi di Terry Stotts sono riusciti a fare ...

NBA - Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 110-92 - Portland Trail Blazers-Utah Jazz 96-115 : Grandi prestazioni di Paul George , 33 punti, e Oladipo , 30, nelle vittorie di Thunder e Pacers. Non si fermano più i Jazz: Mitchell ne mette 27 e arriva la nona vittoria consecutiva! Oklahoma City ...

Basket - NBA 2018 : Cleveland espugna Boston. Toronto sempre prima ad Est. Houston e Utah continuano a vincere : Sono otto le partite della notte NBA. La rivoluzione dell’ultimo giorno di mercato sembra aver fatto bene ai Cleveland Cavaliers, che hanno espugnato il campo dei Boston Celtics per 121-99. Cambiano i giocatori, ma il leader dei Cavs resta sempre e solo LeBron James, grande protagonista del match con 24 punti, 10 assist e 8 rimbalzi a referto, sfiorando dunque la tripla doppia. Una partita che ha vissuto i suo momenti decisivi nei due ...

NBA - risultati della notte : quarta vittoria consecutiva per Washington - sesta in fila per Utah : Indiana Pacers-Washington Wizards 102-111 TABELLINO Indiana scende in campo senza Victor Oladipo , malanno, e Darren Collison , ginocchio, fuori due/tre settimane, e sbaglia i primi sei tiri della sua ...