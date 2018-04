Napoli | muore a 16 anni per meningite fulminante Ultime notizie | ricoverata anche la

MENINGITE A Napoli/ Muore ragazzo di 16 anni al Cardarelli sospetta l'infezione - sorella ricoverata : MENINGITE a NAPOLI, un ragazzo di sedici anni è deceduto al Cardarelli con sospetti di infezione da meningococco. La sorella ricoverata al Cotugno per accertamenti medici.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:13:00 GMT)

'Sospetta meningite'. Luigi - 16 anni - muore in ospedale a Napoli. Grave la sorella : Un 16enne napoletano, Luigi Passaro , è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato ...

Napoli - 16enne muore per sospetta meningite. Sotto osservazione la sorella : Tragedia al Cardarelli di Napoli, dove un 16enne di Marano è morto per una sospetta meningite, anche se sono ancora in corso le analisi per accertare i motivi del decesso. Sono attualmente in corso...

Due fratelli in ospedale a Napoli - 16enne muore - la sorella ricoverata : sospetta meningite fulminante : di Melina Chiapparino Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato ...

Napoli - due fratelli in codice rosso all’ospedale : muore 16enne - la sorella è grave : Napoli, due fratelli in codice rosso all’ospedale: muore 16enne, la sorella è grave Napoli, due fratelli in codice rosso all’ospedale: muore 16enne, la sorella è grave Continua a leggere

Napoli - due fratelli in codice rosso all'ospedale per sospetta meningite : muore 16enne : Un giovane di 16 anni è arrivato all'ospedale Cardarelli in condizioni critiche ed è morto poco dopo, nonostante i tentativi di medici di salvarlo. Il ragazzo è stato subito classificato in "codice ...

Napoli - due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ...

Choc a Napoli - due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso dal personale ...

Choc a Napoli - due fratelli in ospedale : 16enne muore - la sorella ricoverata con la febbre alta : Un 16enne napoletano è deceduto al Cardarelli dove era stato trasportato dai familiari in condizioni critiche alle 5 di questa mattina. Il ragazzo, residente a Marano, è stato soccorso...

Napoli - per Pasqua va al cimitero e muore sulla tomba della figlia : Torre Annunziata. È morto a pochi passi dalla tomba della figlia nel cimitero cittadino. È la triste storia accaduta ieri, nel giorno di Pasqua, a D. F., noto commerciante di Torre Centrale, di 73 ...

A Napoli turista precipita dalla finestra di un bed and breakfast e muore : Un turista lituano ha perso la vita verosimilmente cadendo dalla finestra di un bed and breakfast di Largo Donnaregina, a Napoli, dove alloggiava insieme con altri connazionali. L'uomo, che aveva 31 anni, si è schiantato in un terrazzo sottostante, di proprietà di un privato, che stamattina ha trovato il corpo e lanciato l'allarme.Pare che il turista e i suoi amici abbiano fatto uso di alcolici, ieri sera. Poi tutti sono andati a ...

Choc a Napoli - turista precipita nel vuoto e muore dopo una serata alcolica : Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina sul terrazzo di una palazzina in Largo Donnaregina, nel centro storico. A scoprirlo è stata la proprietaria dell'appartamento che, intorno alle ...

Choc a Napoli - turista precipita nel vuoto e muore dopo una serata alcolica : Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina sul terrazzo di una palazzina in Largo Donnaregina, nel centro storico. A scoprirlo è stata la proprietaria dell'appartamento...

De Luca ‘coperto’ di monnezza - a Napoli corteo contro gestione dei rifiuti : “Si muore - tutto uguale”. Lui replica : Con il lancio simbolico di sacchetti della spazzatura verso l’ingresso della sede della Regione Campania si è conclusa la manifestazione “Stopbiocidio” organizzata dal centro sociale Insurgencia e che ha visto a Napoli la partecipazione di migliaia di cittadini, studenti, attivisti, lavoratori e disoccupati. “Andiamo a riportare alle Istituzioni tutta la spazzatura che ci hanno lasciato – dicono i manifestanti – in questi anni non è ...