Napoli - il 15enne arrestato per l'aggressione ad Arturo è un parente dell'assassino di Taglialatela : Un filo rosso sangue abbraccia episodi drammatici della storia criminale di Napoli negli ultimi tredici anni. Grazie all'arresto del terzo presunto componente del branco che avrebbe aggredito e ferito ...

Napoli - 17enne accoltellato in centro : 15enne in istituto pena : Napoli, 6 apr. , askanews, Un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni di Arturo, lo studente di 17 anni ferito con circa venti coltellate in via Foria a Napoli il 18 dicembre scorso, ...

Napoli - 17enne accoltellato in centro : 15enne in istituto pena : Napoli, 6 apr. , askanews, - Un 15enne ritenuto responsabile di tentato omicidio ai danni di Arturo, lo studente di 17 anni ferito con circa venti coltellate in via Foria a Napoli il 18 dicembre ...

Napoli - Arturo accoltellato dalla babygang : arrestato un altro aggressore 15enne : Alle prime luci dell'alba personale della Squadra Mobile della polizia di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in istituto di pena minorile emessa dal Gip del Tribunale per i ...

Napoli piange Anna : 15enne stroncata dalla leucemia : La scienza tende a suddividere la leucemia in 4 tipi comuni: leucemia mieloide acuta, leucemia mieloide cronica, leucemia linfatica cronica e leucemia linfatica acuta. Non si conoscono le cause della ...

Napoli - 15enne accoltellato : presa la baby gang - arrestati sei giovanissimi : Scacco alla babygang. I poliziotti del commissariato del Vomero, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, hanno eseguito quattro ordinanze cautelari a ...

Napoli - 15enne armato fermato davanti alla scuola da poliziotto fuori servizio : Libero dal servizio, un poliziotto che presta servizio di volante ha notato un ragazzino armato nei pressi di un istituto scolastico a Capodimonte, il volto coperto da uno scaldacollo e un cappellino ...

Napoli - 15enne accoltellata per rapina da due ragazzini di 10 e 14 anni : Sono stati identificati i responsabili della rapina alla ragazzina di 15 anni, ferita con una coltellata intorno alle 20.45 di sabato sera in viale Campi Flegrei. Sono due ragazzini di 14 e 10 anni. ...

Rosa Di Domenico - ritrovata la 15enne scomparsa/ Ultime notizie : era in Turchia - oggi il ritorno a Napoli : Rosa Di Domenico, ritrovata la 15enne scomparsa 10 mesi fa. Le Ultime notizie: era in Turchia, oggi il ritorno a Napoli. “Sto bene”, avrebbe detto alla madre in una telefonata(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:29:00 GMT)

Napoli - 15enne scomparsa : “Ritrovata”. L’annuncio di Chi l’ha visto su Facebook : Di lei non si avevano notizie dal maggio dell’anno scorso. Rosa Di Domenico, di Sant’Antimo (Napoli), scomparsa lo scorso 24 maggio 2017 è stata ritrovata. La famiglia, si legge su Facebook, lo ha comunicato a “Chi l’ha visto?”, la trasmissione si era occupata molto del suo caso. “La ragazza di 15 anni scomparsa dal Napoletano a maggio – si legge nel post – ha parlato con la madre al telefono e ha detto ...

Baby gang a Chiaiano / Napoli - misure cautelari per nove minori che pestarono 15enne in metro : A Napoli gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito 9 ordinanze cautelari ai danni della Baby gang di minorenni che il 12 gennaio scorso aveva pestato un 15enne alla metro di Chiaiano(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:44:00 GMT)

Baby gang - 15enne pestato a Napoli : presi minorenni : Roma, 31 gennaio 2018 - Svolta nelle indagini per l'aggressione e il ferimento del 15enne pestato nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, a Napoli , e operato d'urgenza per ...

Napoli - aggressione al 15enne : fermati i membri della baby gang - tutti minorenni : Napoli, aggressione al 15enne: fermati i membri della baby gang, tutti minorenni Svolta nelle indagini per l’aggressione e il ferimento di Gaetano, il 15enne pestato neipressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, a Napoli,lo scorso 12 gennaio. il ragazzo fu operato d’urgenzaper l’asportazione della milza. tutti gli indagati sono accusati di lesioni gravissime. Continua a […] L'articolo Napoli, aggressione al ...

Aggredirono 15enne a Napoli : fermati membri baby gang - sono tutti minorenni : Svolta nelle indagini sull' aggressione e il ferimento di Gaetano , il 15enne pestato nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano , a Napoli, il 12 gennaio. La polizia ha fermato nove ...